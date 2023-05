De boomhommel lijkt meer te houden van de stad dan van het bos

Boomhommel. Beeld Margot Holtman

Waar zijn de hommels, zo gonsde het al een tijdje. Ook op mijn balkon met bijenplanten bleef het stil rondom de bloemen die hun volle meeldraden al stonden te etaleren. Martijn Kos, hommelonderzoeker bij EIS Kenniscentrum Insecten, denkt dat het inderdaad geen best voorjaar was. ‘Zelf zag ik op mijn eerste inventarisatieronde in Meijendel bijna niets. En ook in de stad viel me op dat het rustig was, vergeleken met andere jaren.’

‘De droogte en hitte van vorig jaar kunnen een rol spelen’, zegt Kos. ‘Dat er net in de tijd dat nieuwe koninginnen geboren werden weinig bloemen waren. Misschien zijn veel koninginnen ook door voedselgebrek in de nazomer verzwakt de winterslaap ingegaan.’ Dit kalenderjaar begon met een vrij warme januarimaand, maar daarna werd het lang koud en nat. ‘Wellicht zijn die eerste nesten van hommels die vroeg tevoorschijn kwamen, mislukt.’

Maar zie: de afgelopen week begon het beeld hier op het balkon toch weer vertrouwd te worden. Veel akkerhommels, en ook wel weidehommels. Ik kijk nu uit naar de boomhommel, die moeilijk te verwarren is met een andere soort: zwart achterlijf, bruin borststuk, witte kont. Van alle 29 hommelsoorten in Nederland is de boomhommel het meest aan de mens gebonden. De boomhommel nestelt hoger boven de grond dan andere soorten. Van nature in boomholtes, maar hij houdt van alles wat mensen hebben gemaakt: vogelnestkastjes, huizen, schuren, spouwmuren, dakgoten, enzovoort. Kos: ‘In het Zweeds heet hij hushumla, huishommel dus.’

Relatie tot de mens

Het viel Kos tijdens literatuuronderzoek op dat de boomhommel in Nederland pas heel laat, in 1922, bij de Nederlandse naam wordt genoemd. Dat was ook een van de aanwijzingen voor zijn vermoeden dat de boomhommel vroeger veel zeldzamer was. De favoriete biotopen van de boomhommel, bos en bebouwing, waren toen immers veel dunner gezaaid.

Het zegenrijke werk van mensen voor de boomhommel gaat nog verder. Ze spelen vermoedelijk ook een rol in de spectaculaire recentelijke uitbreiding van het verspreidingsgebied. Pas in 2001 bereikte de boomhommel Groot-Brittannië, daarna zelfs IJsland. Niet vliegend, denkt Kos, maar hoogstwaarschijnlijk als verstekelingen in hout en ander door mensen vervoerd materiaal. De euforie in Engeland was groot bij de aanwinst van de boomhommel; eindelijk eens goed nieuws. De soort werd intensief gevolgd. De boomhommel bleek nestgelegenheid vooral te vinden in de bebouwde omgeving. Vogelnestkastjes met verlaten nesten waren het populairst. De boomhommel lijkt het beter te doen in dorp en stad dan in productiebossen, en mogelijk zelfs beter dan de soort het ooit deed in oerbossen.

Afwijkend

In tuinen vindt de boomhommel blijkbaar voldoende voedsel. Kos: ‘Boomhommels houden van wat koelere temperaturen, ze foerageren vaak in de schaduw, op struiken en in bomen. De mannetjes vliegen daar ook vaste rondjes, markeren plekken met hun feromonen, net zolang tot ze een vrouwtje tegenkomen.’ De nesten zijn relatief groot, met tot ongeveer 150 individuen. De koninginnen paren met meerdere mannetjes, ook daarin zijn boomhommels afwijkend. Dit kan nog een verklaring zijn voor het succes van de soort, oppert Kos. ‘Het zorgt voor meer genetische diversiteit binnen een nest.’ De mannetjes doen ook aan ‘nestsurveillance’: ze hangen rond bij een nest totdat jonge koninginnen tevoorschijn komen. Dat valt best op, en mogelijk zijn boomhommels daarom tamelijk agressief in de buurt van het nest.

Ik surveilleer nog maar eens op mijn balkon. Vogelnestkastjes genoeg hier en in de omgeving. Doen mensen onbewust toch nog iets goeds voor insecten. Maar ja, met positivisme moet je ook oppassen. Want, zo zegt Kos: ‘Volgens verspreidingsmodellen zal de boomhommel hier rond 2050 niet meer leven. Dan is het hier te warm.’