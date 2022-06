De boodschap van dit boerenprotest was ronduit verwarrend en beeldtechnisch zat het ook al niet mee

Op 30 mei had melkveehouder Paul Alberti 120 melkkoeien op stal om te protesteren tegen het stikstofbeleid. Beeld Roger Dohmen / ANP

Bovenstaande foto is het directe gevolg van #30meikoeuitdewei, het zoveelste boerenprotest. Ditmaal was dat niet op de tractor (trekker, sorry) naar Den Haag of gezellig langs bij een politicus naar keuze. Het was een media-actie, die inhield dat op maandag 30 mei alle Nederlandse koeien op stal moesten blijven vanwege het (in de woorden van LTO, belangenbehartiger van boeren en tuinders) ‘onzinnige stikstofbeleid’ van de overheid.

In principe hebben melkveehouders geen vergunning nodig om hun koeien in de wei te laten grazen. Maar door een uitspraak van de Overijsselse rechtbank op 12 mei, in een rechtszaak die was aangespannen door milieuorganisaties, is dat onzeker geworden. De rechtbank stelde dat melkveehouders in het vervolg een vergunningsplicht voor beweiden (een ‘weibewijs’, volgens Caroline van der Plas van BoerBurgerBeweging) moeten aanvragen, om de stikstofuitstoot van hun koeien in te perken. Met de landelijke actie #30meikoeuitdewei wilden de boeren hiertegen protesteren.

Tot zover alles duidelijk. Maar dan het protest zelf. Er was gegronde reden om je af te vragen of het doel van de actie daarmee wel werd bereikt. De boodschap was ronduit verwarrend en beeldtechnisch zat het aan alle kanten niet mee.

Via de socialemediakanalen verspreidde LTO Noord een filmpje, waarin voorzitter en boer Dirk Bruins, in blauwe overall en tegen de achtergrond van een groene weide, uitlegde wat er precies aan de hand was. ‘Zie je dit práchtige weiland achter mij?’, begon hij, waarbij hij enigszins theatraal met beide handen achter zich wees. Ik zag het, het was inderdaad prachtig, daar was geen woord van gelogen. Fronsende blik: ‘Maar d’r mist iets, hè?’ en in een adem door: ‘Al honderden jaren genieten we van prachtige koeien in de wei.’

O! Het was dus helemaal geen prachtig weiland, er hoorden koeien in, ik had het verkeerd gezien.

Pure horror

Zo ging het ook met de foto’s die de Nederlandse melkveehouders op Twitter zetten onder de actie-hashtag. Grotendeels kwam het hierop neer: links een foto van een mooi weiland met grazende koeien, rechts een foto van een mooi leeg weiland met de tekst: ‘Is dit wat jullie willen?’ Alsof ons pure horror werd voorgeschoteld. Er was zelfs een boer die het presteerde om van dat rechterplaatje een soort Martin Kers-natuurkalenderbeeld te maken, compleet met magische ochtendmist en een eenzame paarse klaverbloem op de voorgrond. Er stond verder geen tekst bij, maar wilde ik dit? Zeker weten.

Dat werkte dus niet. Terug naar de kern van de actie: de koeien op stal uit protest tegen het stikstofbeleid. Daar diende zich het volgende probleem aan. Want wie was hier feitelijk de dupe van het dreigende beleid van de overheid? Niet de boer, maar de koe, dat prachtige dier dat alleen maar in het prachtige weiland wilde grazen. Sommige boeren kozen ervoor om dit andere gezicht van het verweer te tonen. Tegenover de idyllische Hollandse landschapsfoto’s plaatsten zij foto’s van meutes koeien in de stal (zoals fotograaf Roger Dohmen hierboven voor het ANP deed), voorzien van teksten als ‘Sorry dames, jullie mogen vandaag helaas niet naar buiten’ of nogmaals: ‘Is dit wat jullie willen’ met de toevoeging ‘in Den Haag???!!!’

Nou ja, dat is dus aan de ene kant eigenlijk wel wat Den Haag wil: minder koeien in de wei en daardoor minder stikstof in de lucht. Aan de andere kant was het koren op de molen van dierenactivisten, die de melkveehouders betichtten van dierenmishandeling.

Iedereen aan welke kant van de problematiek dan ook kon zien dat deze actie wat beeldvorming betreft zijn doel voorbijschoot of daar überhaupt nooit bij in de buurt was gekomen. Goed, de hashtag rijmde. Daar is dan ook alles mee gezegd.