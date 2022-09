De boodschap van de voorstelling Exit Macbeth ligt er duimendik bovenop ★★☆☆☆

Exit Macbeth door Noord Nederlands Toneel Beeld Jelmer Buitenga

Het kan een vruchtbaar theaterexperiment zijn om de hoofdrol uit een toneelklassieker te snijden en bijfiguren uit te lichten. De Duitse gastregisseurs Jana Vetten en Jan-Christoph Gockel (co-artistiek leider Münchner Kammerspiele) doen dat in Exit Macbeth bij Noord Nederlands Toneel in Groningen. Vijf actrices krijgen alle vrijheid om met tekst, dans, improvisatie en (pril) poppenspel de voorspellende inbreng van het heksentrio extreem uit te vergroten (of zijn het er vier, zoals in Verdi’s opera Macbeth, of zelfs vijf, wanneer Lady Macbeth eveneens tot de zustergroep wordt gerekend?). Door een voice-over ligt het er duimendik bovenop dat ze met een oeverloos keuzemenu (‘Toets 5 voor complete chaos’) het verhaal willen bijsturen naar een eerbetoon aan bovennatuurlijke heksenkennis als tegengif voor geweldsspiralen van machtswellust en de disbalans tussen mens en klimaat.

Met allerlei onderbrekingen stappen ze ironisch uit hun rollen om obstakels weg te wippen en het narratief te kenteren. Binnen dit bosspel probeert het vijftal met haken en touwtjes medespelers te maken van opgezette dieren, zoals een hert, een vos en een kraai. Die kunstdiscipline beheersen ze echter minimaal: wie marionetten gebruikt, kan ze niet voor dood uit het oog verliezen of per ongeluk van ruggen laten glijden. Bovendien maakt het gehannes met geweien, pluisstaarten en tandenbekjes de boodschap van Exit Macbeth nog opzichtiger.

De performers doen de verbeelding van het publiek teniet door met clichématig doekgewapper en veel rook de magische krachten te visualiseren die William Shakespeare in zijn gloedvolle beschrijvingen juist aan de fantasie van de toeschouwer overlaat. ‘Snijd alle mannen eruit en kijk, de vrouwen hangen nog in de boeien’, grapt de Britse danser Rosie Reith in een voorlaatste – wel humoristische – monoloog, waarna ze naakt door haar zusters omhoog wordt getakeld, met bezem. Helaas komt die act ook nog niet op vlieghoogte.

EXIT Macbeth Theater ★★☆☆☆ Door Noord Nederlands Toneel/NITE. Regie: Jana Vetten en Jan-Christoph Gockel. 10/9, Stadsschouwburg Groningen. Tournee t/m 3/12