De bomvolle misdaadthriller ‘Burning Days’ is een niet altijd helemaal logische film die wel continu intrigeert ★★★★☆

Burning Days

Het is verleidelijk om er een metafoor in te zien: die overal opduikende zinkgaten in de Turkse misdaadthriller Burning Days. De diepe zwarte holten bedreigen het dagelijks leven in een afgelegen woestijndorp, maar de oorzaak – waterverspilling – wordt door de bevolking genegeerd. Nét als de stilzwijgend geaccepteerde corruptie en het nepotisme van de dorpsnotabelen, de alomtegenwoordige homofobie en misogynie en de losbandige omgang met geweren tijdens de zwijnenjacht.

Maar er is niets verzonnen aan de zo spectaculair afbrokkelende Anatolische bodem. Regisseur en historicus Emin Alper (Beyond the Hill, A Tale of Three Sisters) vulde zijn nieuwe speelfilm met tal van feitelijke en actuele Turkse misstanden, van homohaat tot populistische klimaatontkenning. Het bracht hem in eigen land de nodige problemen: het ministerie van cultuur eiste de verstrekte subsidie terug.

Over de auteur Bor Beekman is sinds 2008 filmredacteur van de Volkskrant. Hij schrijft recensies, interviews en langere verhalen over de filmwereld.

Het hoofdpersoon in de film is Emre (Selahattin Pasali), de jonge en rechtschapen officier van justitie, die als vreemdeling van buiten orde op zaken komt stellen in dit schijnbaar wetteloze gehucht. Zijn voorganger is met de staart tussen de benen gevlucht. Binnenkort zijn er verkiezingen: kiezen de bewoners dan voor een verstandiger waterbeleid?

Burning Days (originele titel: Kurak günler) mengt de western-snit met heimelijke (of verboden) seksualiteit in wat al de Turkse Chinatown is gedoopt, verwijzend naar de watermanagement-klassieker van Roman Polanski. Emre ziet zijn eigen reputatie mogelijk geschaad tijdens een benevelde nacht, waarin hij al of niet getuige is van een verkrachting. En krijgt bijstand (of niet?) van het knappe en mysterieuze buitenbeentje Murat (Ekin Koç), die als hoofdredacteur van de plaatselijke oppositiekrant ook een eigen agenda heeft.

Lang niet alles is meteen duidelijk in het bomvolle Burning Days, een niet helemaal logische film die wel continu intrigereert. Cineast Alper laat zowel de kijker als die Emre tasten naar grip en betekenis. Soms laat het kwaad zich makkelijk herkennen: die autoritaire burgemeester is vast geen fijne man, diens flemende advocatenzoon evenmin. Maar wat te denken van de redelijk en modern ogende, maar misschien toch ook manipulatieve rechter? Of de dorpsjongen die zo vriendelijk is (of lijkt?) om rattengif te strooien in Emre’s woning?

In Burning Days betreft de dreiging niet zozeer het individu, maar de voor machtsmisbruik en populisme vatbare gemeenschap.

Burning Days Drama ★★★★☆ Regie Emin Alper Met Selahattin Pasali, Ekin Koç, Erol Babaoglu, Selin Yeninci, Si̇nan Demirer. 129 min. In 29 zalen.