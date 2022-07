De boer is in het theater al tijden een dankbaar onderwerp. Tijd om het beeld van de noeste werker te moderniseren

Beeld Fieke Ruitinga

Onlangs stonden er twee koeien op het Binnenhof: Klaartje en Betsie. Ze waren door boze boeren meegenomen als mascotte in hun protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Minister Christianne van der Wal mocht kiezen: welke van de twee mocht blijven leven, welke moest naar de slacht? Boerenbedrog, want Nederlandse koeien zijn vooral melkfabrieken die worden geslacht zodra ze zijn leeg gemolken. Maar wat die koeien wel illustreerden: deze zomer staat in het teken van de boer en zijn vee.

In het theater, normaal gesproken niet hun natuurlijke habitat, staan op dit moment ook echte koeien. In dit geval op een boerenbedrijf, in een vertrouwde omgeving. Gerda 33, Aaltje 18 en Lenie 12 heten ze, en ze vormen een belangrijk onderdeel van de voorstelling Hanna van Hendrik. Deze locatieproductie op het Vliegveld Twente werd in 2019 met groot succes opgevoerd en wordt deze zomer hernomen. Het was een van de beste voorstellingen dat jaar, over een actueel onderwerp waarmee Nederland al lang worstelt: wat te doen met de agrarische sector en de vee-industrie, en de daarbij behorende vervuiling door mestoverschot en stikstofuitstoot?

Waar de politiek dat probleem al meer dan twintig jaar voor zich uitschuift, ontdekte het theater lang geleden al de boer en zijn bedrijf als interessant en dramatisch dankbaar onderwerp. Er wordt weleens beweerd dat theater een traag medium is, en pas in tweede of derde instantie op de actualiteit reageert, maar in dit geval was het theater zijn tijd ver vooruit.

Om maar wat te noemen: dertig jaar geleden zette Ivo van Hove acht roodbonte koeien op het toneel in Het begeren onder de olmen, een voorstelling van zijn toenmalige gezelschap Het Zuidelijk Toneel. Van Hove had het al vroeg door: echte koeien in een boerendrama – dat werkt altijd. Ook publicitair: hij haalde er het Amerikaanse journaal mee.

In Het begeren onder de olmen, een klassiek toneelstuk van Eugene O’Neill uit 1924, worstelen een oude boer en zijn zoon met elkaar, hun bedrijf en hun toekomst. Gerard Thoolen speelde de vader als een zwijgzame, verloren ziel die in de broeierige warmte van de stal troost zoekt bij zijn dieren. ‘Ik kan dan tegen de koeien praten – zij begrijpen mij tenminste. Zij weten wat het is, de boerderij en ik. Zij zullen mij rust geven’, zegt hij. Het was een bijna lieflijk beeld, zo in contrast met de opgefokte boeren van nu.

Eerder al, in de jaren tachtig, maakten Johan Simons en zijn groep Hollandia naam met een paar ijzersterke boerendrama’s. Meest aansprekende titel: Boeren sterven van Franz Xaver Kroetz, over een ontredderd boerengezin dat kampt met de moderne tijd en de kloof tussen het platteland en de stad, tussen natuurwetten en beschaving. Ook Kroetz’ Stallerhof is zo’n klassiek drama, waarin het afgezonderde boerenbestaan zelfs leidt tot incest en geweld. Het waren voorstellingen gespeeld door acteurs als Jeroen Willems, Hans Dagelet, Bert Luppes en Betty Schuurman, waarvoor de stadse theaterliefhebber in de auto stapte en naar boerenschuren op het platteland reed.

Hardwerkende boer

Sindsdien heeft het Nederlandse theater de boer niet meer losgelaten. Vooral de laatste jaren werden tal van voorstellingen gemaakt over de benarde omstandigheden van het agrarisch bedrijf. Meestal ’s zomers en liefst op lommerrijke locaties. Het gaat daarin vaak over de hardwerkende boer, wat zijn bedrijf betekent voor zijn gezin, de moeders, de kinderen, hoe hij wordt gemangeld door regelgeving, natuurkrachten en maatschappelijke omstandigheden. In het theater is de boer zo langzamerhand een archetype geworden: de eenzame, hardwerkende, in zichzelf gekeerde man, iemand van weinig woorden, koppig en onbegrepen. Hij staat model voor de romantisering van het boerenbestaan: de kleine man tegen de grote boze buitenwereld, de boer en zijn isolement.

Los van het theater, zien we dat archetype van de Nederlandse boer ook opduiken in andere kunstvormen. Zoals in de film De Poolse bruid (intussen bestaat ook daarvan een theaterversie) waarin acteur Jaap Spijkers zo ongeveer de belichaming is van de contactarme boer. De bekrompenheid en benauwdheid binnen een boerengezin is ook onderwerp van de aangrijpende roman Jij bent van mij van Peter Middendorp, waarin de hoofdpersoon zich vergrijpt aan een 16-jarig meisje. Jongere schrijvers als Franca Treur (Dorsvloer vol confetti) en Marieke Lucas Rijneveld (De avond is ongemak) belichten in hun romans genadeloos het wel en vooral wee van hun boeren- en in dit geval ook nog eens streng-religieuze afkomst.

In 1993 maakte boerenzoon en filmmaker Jos de Putter de verstilde documentaire Het is een schone dag geweest (1993), over zijn ouders aan de vooravond van de sluiting van hun Zeeuwse boerenbedrijf. Zijn film, met als ondertitel Kleine vertelling over een laatste oogstjaar, gaat in wezen ook over de veranderingen in het Nederlandse landschap. Waar ooit gemengde bedrijven en keuterboertjes stonden, staan nu megastallen vol varkens en kippen. Zo ook in De Peel, het land van mijn moeder, een boerendochter, waar ik vroeger logeerde op de boerderij van mijn opa. Een kleine boer: paar varkens, paar koeien, kippen en wat groente en fruit. Soms kwam de thuisslachter langs en dan sliep ik op zolder onder de zelfgemaakte worsten die hingen te drogen. Ik mocht ook de koeien een briket geven en dan gleed die vochtige, ruwe tong langs mijn jongenshand. Rij je nu door De Peel dan stinkt het; verscholen achter bomen en struiken staan oneindige dierenfabrieken.

Nostalgie van Boer zoekt vrouw

In datingprogramma Boer zoekt vrouw, met de immer opgewekte Yvon Jaspers, die ooit een lucratieve schnabbel had bij veevoergigant ForFarmers, ruiken we die stank niet. Net zo min zien we de stalen kooien waarin immense zeugen liggen te baren. Het wordt tijd het nostalgische beeld van de boer bij te stellen, en wat dat betreft heeft het theater met zijn traditie van plattelandsdrama’s een belangrijke taak. Intussen weten we dat het boerenbedrijf wordt gedomineerd door multinationals (veevoederfabrikanten, stalbouwers, banken), dat nogal wat boeren tonnen subsidie krijgen en miljonair zijn. Ze zijn manager van enorme veefabrieken, uitgerust met moderne afzuiginstallaties en mestscheiders. Dat is grotendeels de schuld van de politiek, die sinds de jaren vijftig uitbreiding van het boerenbedrijf heeft gestimuleerd, de problemen die daaruit voortkwamen voor zich uitschoof en, nu de situatie onhoudbaar is, tot forse inkrimping maant.

In die zin kan het geen kwaad de twee producties die deze zomer worden hernomen alsnog te gaan zien. Naast Hanna van Hendrik is ook Grond weer te zien, een productie van Toneelgroep Jan Vos. Allebei gaan ze over wat de veranderende tijd voor de individuele boer heeft betekend. In Hanna van Hendrik duiken we de recente geschiedenis in, aan de hand van het levensverhaal van de stoere boerin Hanna – vol energie gespeeld door Johanna ter Steege. Daarin komen behalve haar liefdesperikelen ook onderwerpen als ruilverkaveling, schaalvergroting, boterberg, melkplas en mestoverschot aan de orde. Met dat alles krijgt Hanna te maken, en ze gaat er ten slotte aan kapot – als boer, niet als vrouw, daarvoor is ze te sterk.

Helmert Woudenberg en Trudi Klever in Mansholt van Toneelgroep Jan Vos. Beeld Paul Hoes

De boer in Grond van Toneelgroep Jan Vos loopt ook stuk op nieuwe regels en wetten. Als hij bezoek krijgt van een journalist die in zijn omstandigheden een spraakmakend artikel ziet, ontspint zich tussen beiden iets van een romance. Toneelgroep Jan Vos maakte eerder al de voorstelling Mansholt, over de Nederlandse eurocommissaris van Landbouw die vanaf 1958 de agrarische sector volledig moderniseerde en aanzette tot schaalvergroting, met forse subsidies vanuit Brussel. Veel later kwam hij tot het inzicht dat die expansie zou leiden tot een catastrofe. Mansholt gaat ook over ’s mans amoureuze escapades met zijn toenmalige assistent Petra Kelly, die later in Duitsland Die Grünen zou oprichten. Ook in die voorstellingen speelt de liefde een belangrijke rol, waarschijnlijk omdat de theatermakers vermoeden dat met zo’n persoonlijk element het publiek de informatie makkelijker tot zich kan nemen.

Toneel over de boerenopstand

Nu de boer wederom dagelijks in het nieuws is, wordt het tijd voor het allesomvattende Nederlands toneelstuk over het onderwerp van nu: de boerenopstand, en alles wat daarbij komt kijken. En laten we dan maar meteen groots denken: wie schrijft de nieuwe Op hoop van zegen? Welke schrijver durft het aan om, net zoals Herman Heijermans in 1900, een warmbloedig, sociaal en diepmenselijk volksstuk te schrijven? Waar niet alleen de vegan wereldburger, maar ook tante Sjaan die elke woensdag haar gehaktbal eet, iets van opsteekt? In veel van de hier genoemde actuele boerenstukken zitten elementen die ook in Op hoop van zegen voorkomen, maar het zou mooi zijn als die nu eens slim worden samengevoegd.

Heijermans schreef met Op hoop van zegen een klassiek toneelstuk waarin het lot van arme vissers wordt afgezet tegen de macht van reders, verzekeringsmaatschappijen en het grootkapitaal. Terwijl de mannen en jongens op zee in gammele boten verdrinken, wordt aan wal de vis duur betaald, en het geld geteld. Een van de mooiste scènes is die waarin een groep vrouwen wacht op hun mannen en zonen die op zee zijn. Dan wordt het vissersdrama een soort Griekse tragedie, waarin het noodlot voortdurend dreigend aanwezig is. Heijermans schreef over de alledaagse ellende, maar ook over de vaak ongrijpbare mechanismen daarachter.

Zo’n stuk zou er ook over onze veeteelt en landbouw moeten zijn. Dus niet al te realistisch of documentair, en ook niet vanuit het bijna romantische idee van de eenzame boer in de knel. In Op hoop van zegen komt een van de visserszonen in opstand, zo zou ook nu de opstand de dramatische kern kunnen zijn, niet die van vlaggen op zijn kop of thuis belaagde ministers, maar de open, harde strijd om het bestaan. Waarna de echte grootmachten (de banken, de supermarkten, de veevoerbedrijven) uiteindelijk toch zullen winnen. Als de schrijver nu aan de slag gaat, kan het volgend jaar zomer worden gespeeld. Misschien is het dan onttakelde terrein van de Floriade in Almere een uitermate geschikte locatie. Daar kan met gemak een veldslag tussen trekkers worden opgevoerd, en misschien is het een leuk idee om Yvon Jaspers en Caroline van der Plas als figuranten in te huren: zij kunnen de heksen spelen, vrij naar Shakespeares Macbeth.

Heldere taal

Wie pakt de pen op? Te denken valt aan het duo Anoek Nuyens en Rebekka de Wit, die twee jaar geleden De zaak Shell schreven. Toegankelijk, verhelderend theater met de rechtszaak van Milieudefensie tegen Shell als uitgangspunt. Tjeerd Bischoff zou ook een goede auteur zijn, maar dan eentje die meer ingaat op het persoonlijke leed van zijn hoofdfiguur. Hij schreef behalve de hierboven genoemde stukken van Toneelgroep Jan Vos ook Koning van het grasland, waarin vragen werden gesteld als: hoever mag de mens ingrijpen in de natuur? En wie is de baas op het boerenland? Bischoff heeft gevoel voor klein leed en grote gevolgen, en weet dat in heldere taal te verwoorden.

Activistisch zal zijn stuk niet worden. Daarvoor moeten we misschien uitwijken naar, jawel: De verleiders. Het duo Tom de Ket & George van Houts maakten voor dat collectief eerder voorstellingen over het bankwezen en de farmaceutische industrie. Met hun vlijmscherpe, satirische en bijna cabareteske aanpak moeten zij een breed publiek kunnen aanspreken. Probleem is misschien Van Houts zelf, die de laatste jaren in de ban is geraakt van allerlei complottheorieën. Rouwdouwer De Ket – hij schreef ook Het pauperparadijs – moet niettemin in staat worden geacht zijn maat bij de les te houden. Voordeel van De verleiders: Pierre Bokma speelt de boer. Of de slechterik. Of allebei.

Een titel is er al: En de boer, hij ploegde voort. Zinnetje uit Ballade van den boer, een religieus en tikkeltje mystiek gedicht van J.W.F. Werumeus Buning uit 1935. In plechtige rijmen laat hij de arme, hardwerkende boer wachten op verlossing, die uiteindelijk komt door Gods woord.

