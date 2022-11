Bastiaan Bommeljé van boekhandel Bijleveld in Utrecht. Beeld Annabel Miedema

Hoe gaat het bij jullie?

‘Buitengewoon goed, de boekhandel heeft een topjaar. Qua bezoek, qua volume, qua jongeren, qua ouderen. Dus wij zijn echt vrolijk.’

Wat is uw verklaring dat het zo goed loopt?

‘In het complex van factoren springt er de sombere reden uit dat Utrecht nog maar weinig boekwinkels heeft. Vroeger waren er hier een stuk of 17, nu minder dan de vingers aan een hand. Overigens blijven we op onze qui-vive, want toen de kredietcrisis uitbrak in 2008 drong die recessie ook pas jaren later door in de boekenbranche.’

Vindt u het jammer dat Brommer op Zee waarschijnlijk ophoudt?

‘Een boekenprogramma verdwijnt terwijl de praatprogramma’s doorbabbelen, dat is intellectuele recessie. Maar eerlijk gezegd bleef ik niet thuis voor Brommer, en dat zal ik ook niet doen voor Eus’ Boekenclub. Soms kijk ik vluchtig naar La grande librairie op TV5 en denk: Frankrijk is een echt boekenland en schakel dan door naar Match of the Day. In Nederland moet alles altijd dumbing down zijn, gelardeerd met BN’ers. Ik zie meer in de oude linkse traditie van verheffen: mensen bij de haren pakken en naar boven trekken in plaats van alles versimpelend naar beneden duwen.’

Door welk boek van jullie lijst bent u zelf het meest geraakt?

‘Als non fictie-adept zeg ik: Magnificent rebels, in vertaling verschenen als Rebelse genieën, van Andrea Wulf. Een prachtig boek over de romantische filosofen omstreeks 1800 in de Duitse universiteitsstad Jena. Bezien vanuit het perspectief van een geleerde vrouw komt hun intellectuele, culturele en academische opkomst in beeld, maar ook hun ijdelheid, karakterzwakte en ellebogenwerk. Nothin’ changes really.’

Jullie tip van de week is een uitgave van Oxford University Press?

‘Mijn strikt particuliere tip. Herodotus and Imperial Greek Literature – Criticism, Imitation, Reception van N. Bryant Kirkland. Het eerste boek van deze jonge en briljante classicus. Over de beeldvorming van de vader van de geschiedschrijving in de Oudheid en hoe dat doorwerkte tot in onze tijd. Dit soort boeken maken mij opgewekt. Ze lijken wetenschappelijk, maar hebben een directe relevantie over hoe wij over de wereld denken.’

Toptien bestverkochte boeken bij boekhandel Bijleveld (in alfabetische volgorde:)

– Angela Carter: Angela Carter’s Book of Fairy Tales; Little, Brown

– Anjet Daanje: Het lied van ooievaar en dromedaris; Passage

– Annie Ernaux: De jaren; De Arbeiderspers

– Agustin Fernandez Mallo: Nocilla-Trilogie; Nbc – Uitgeverij Koppernik

– Tijs Goldschmidt: Wolven op het ruiterpad; Athenaeum

– Ian McEwan: Lessons; Jonathan Cape

– Ester Naomi Perquin: Ongevraagd advies; Van Oorschot

– Mohamed Mbougar Sarr: De diepst verborgen herinnering van de mens; AtlasContact

– Pepe Smit: Fred het (heel erg eigenwijze) hert, mini-editie; De Harmonie

– Andrea Wulf: Magnificent Rebels – The First Romantics and the Invention of the Self; John Murray / Alfred A. Knopf