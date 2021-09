De Boekenweek van 2022 is er een om je op te verheugen

De Boekenweek, Neerlands mooiste traditie waar boekensectoren uit het buitenland jaloers op zijn, was de afgelopen twee jaar toch een beetje mwah. In maart 2020 werd de week halverwege afgebroken door corona (maar pas nadat een heleboel schrijvers elkaar op het Boekenbal inning hadden staan besmetten), dit jaar werd-ie naar een onopmerkelijke zomerweek verschoven en moesten we het doen zonder feestelijke extraatjes als het bal en het gratis dagje met de trein. Niet gek dus dat het CPNB nu vol inzet op de 87ste Boekenweek in maart 2022 en daar twee loeisterke bestsellerauteurs voor inschakelt: Ilja Leonard Pfeijffer en Marieke Lucas Rijneveld. Pfeijffer schrijft het Boekenweekgeschenk, Rijneveld het Boekenweekessay.

Marieke Lucas Rijneveld en Ilja Leonard Pfeijffer Beeld Keke Keukelaar

Donderdag werd het tweetal plechtig met een speciaal zilveren speldje ‘geïnaugureerd’, door CPNB directeur Eveline Aendekerk, die de druk maar meteen flink opvoerde: ze verwacht dat de auteurs garant staan voor ‘extra lange rijen richting de boekhandel en bibliotheek’ en voor een ‘groot en inspirerend lezersfeest voor iedereen’.

Daar past een vrolijk stemmend thema bij. Na nogal norse thema’s als ‘tweestrijd’ (dit jaar), ‘rebellen en dwarsdenkers’ (vorig jaar) en het mallotige ‘De moeder de vrouw’ in 2019, is er nu gekozen voor het tedere thema ‘Eerste liefde’.

Een prima keuze, want bij een eerste liefde hoort onzekerheid, geluk, jaloezie, verwarring, hoop en wanhoop, euforie, teleurstelling en nog veel meer van die gevoelens waarmee schrijvers wel raad weten. Denk aan klassiekers als Liefde in tijden van cholera van Gabriel García Márquez, Woeste Hoogten van Emily Brontë of Goethes ultiem romantische Het lijden van de jonge Werther. In eigen land hebben we, om er maar een paar te noemen, Kees de jongen van Theo Thijssen, Terug tot Ina Damman van Simon Vestdijk en Het leven uit een dag van A.F.Th. van der Heijden: eerste liefde in een snelkookpan.

Meer recent zijn daar Normal People van Sally Rooney, Het aanbidden van Louis Claus van Helena Hoogenkamp, Americanah van Chimamanda Ngozi Adichie, Pastorale van Stephan Enter, Call Me By Your Name van André Aciman, Al het blauw van Peter Terrin, The Fault in Our Stars van John Greene, Mijn leven als mens van Joke van Leeuwen – en zo kan ik nog wel even doorgaan. Boeken genoeg die je in die verrukkelijke bitterzoete eerste-liefde-melancholie storten. En het beste nieuws: u hoeft niet eens tot maart te wachten om te beginnen met lezen.