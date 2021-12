De blik van prinses Amalia is warm, maar verder straalt ze een superieure gereserveerdheid uit

Beeld RVD/Frank Ruiter

De Rijksvoorlichtingsdienst publiceerde de foto dinsdag, op de ochtend van Amalia’s 18de verjaardag, en heeft de door schandaaltjes en onhandigheden tanende populariteit van het koningshuis vast een boost gegeven. Zonder twijfel wordt deze foto van de toekomstige vorstin een klassieker.

Net als bij de kleren van de keizer ging het in de media na de publicatie van het setje foto’s van Ruiter – hij maakt ook wekelijks een portret voor het katern V van de Volkskrant – veel over de outfit van de prinses, en minder over haar lichaamstaal, de uitdrukking op haar gezicht en de haren die over haar schouders golven. Terwijl juist die aspecten Ruiters foto’s onvergetelijk en tijdloos maken.

Ruiter maakte enkele portretten ten voeten uit: Amalia poserend in het grandioze interieur van paleis Huis ten Bosch. Daar gaat haar gezichtsuitdrukking een beetje verloren. Wat vooral bijblijft zijn de twee iets naar elkaar neigende pumpsneuzen, die de Alice in Wonderland-achtige schuchterheid van een nog net niet volwassene verraden.

Die is helemaal verdwenen bij het close portret waarbij de prinses voorbij de camera kijkt. De vergelijkingen met de groten uit de kunstgeschiedenis dringen zich op. De goud golvende haren rijmen met Botticelli’s Venus, die staand op haar schelp wordt geboren uit het schuim van de zee. Het licht dat neervalt op schouders en gezicht doet Amalia met Bijbelse allure oplichten in de duistere omgeving, alsof ze een uitverkorene is – maar ook alsof de zekere eenzaamheid die aan haar toekomstige positie kleeft haar schaduw vooruit werpt.

Overeenkomst met Mona Lisa van Da Vinci

Waar de lyriek tekortschiet, is bij het gezicht van Amalia. De vage glimlach op haar lippen roept vergelijkingen op met Da Vinci’s Mona Lisa, bij wie je, hoe vaak je haar ook bekijkt, nooit helemaal zéker bent of ze lacht, of dat de kunstenaar haar alleen die suggestie heeft meegegeven. Bedek om beurten de twee helften van Amalia’s gezicht en je ziet géén lach: alleen het volle gelaat heeft die raadselachtige, nauwelijks waarneembare krulling van de lippen. Haar blik is warm, maar verder straalt ze een superieure gereserveerdheid uit. Juist daardoor staat deze foto op ons netvlies gebrand. Iedereen kan zijn eigen emoties projecteren op dit gezicht, en die erin weerspiegeld zien. Hier is grootmeester fotograaf Rineke Dijkstra geëvenaard.

Uiterlijk over een kleine eeuw zal het koningschap van Amalia onvermijdelijk tot een einde komen. De mensheid zal zich dan afvragen waartoe al die miljarden selfies zijn gemaakt waarop iedereen altijd stralend lacht, die geforceerde en karakterloze uitdrukking die alle tegenslag en onzekerheid verdoezelt. Dan nog zullen de burgers van Nederland, als ze in het museum kijken naar Amalia erkennen: die Frank Ruiter heeft iets diep menselijks aangeraakt.