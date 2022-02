De blauwe fabel geeft een wat eenzijdig beeld van KLM als ‘fout’ bedrijf ★★★☆☆

Een stewardess van KLM, ca. 1947. Beeld Getty

‘Dat was één van de grote problemen van de KLM: dat kleine rotland, waarin niemand geïnteresseerd was, met die veel te grote luchtvaartmaatschappij.’ Ernst van der Beugel, president-directeur van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij van 1961 tot 1963, hield er geen bijster hoge dunk van het bedrijf aan over.

Het is duidelijk waarom Ties Joosten het citaat opneemt in De blauwe fabel – Waarom we de KLM al een eeuw lang tegen elke prijs in de lucht houden. Ook Joosten, die zichzelf met nadruk omschrijft als klimaatjournalist, heeft weinig op met KLM.

De blauwe fabel is het eerste non-fictiewerk dat wordt uitgegeven door het journalistieke onderzoeksplatform Follow The Money. Uit het vlot geschreven boek rijst het beeld op van een grotendeels overbodige, vaak verlieslatende, sterk vervuilende, arrogante en corrupte onderneming. Een wat eenzijdig beeld ook.

Een KLM-vliegtuig wordt bijgetankt door wagens van Shell, 1975. Beeld Getty

Het valt op dat de journalist beschuldigingen over bijvoorbeeld steekpenningen niet vergaand checkt. Daardoor blijft het beeld van een ‘fout’ bedrijf wel erg makkelijk hangen. Verder is er geen notenapparaat. De lezer kan niet nagaan wat Joosten uit eerste hand heeft gehoord en wat hij uit krantenstukken, boeken en andere documenten heeft geput.

Keer op keer gered

Dat doet niets af aan de vraag waarom KLM keer op keer de hand mag ophouden. Die vraag is opnieuw actueel, nu Den Haag miljarden stort in het bedrijf, dat net als de rest van de luchtvaart midscheeps is geraakt door de coronacrisis. Joostens antwoord: de politiek die zich steeds laat leiden door valse nationalistische sentimenten. Dat is wel erg kort door de bocht.

Niettemin: KLM zou sinds haar oprichting in 1919 tien keer failliet zijn gegaan als de politiek niet elke keer te hulp was geschoten. Dat laatste leidde ertoe dat beleggers zich in ongewisse avonturen stortten omdat ze wisten dat ze geen groot risico liepen. Vadertje Staat daarentegen zag meestal niets van zijn centen terug.

Luchtvaarthistoricus Marc Dierikx signaleerde zoiets ook al in zijn boek Blauw in de lucht, dat in 1999 verscheen bij de 80ste verjaardag van KLM. Wat Joosten constateert, is dat de overheid deze eeuw geld in het bedrijf bleef pompen. Dat gaat niet alleen om 5,1 miljard euro aan coronasteun. Het gaat ook om de driekwart miljard waarmee de staat in 2019 een groter belang kocht in Air France-KLM. Opdat Den Haag net zo’n grote stem als Parijs zou krijgen in het fusiebedrijf waarin de Koninklijke in 2004 was opgegaan.

Het werd een paleisrevolte die op niets uitliep. Niet op de gewenste extra zetel in de bestuurskamer. Wel op kwaaie koppen in Parijs, waar ze begin dit jaar topman Pieter Elbers van KLM als symbool van Hollandse rebellie naar de uitgang bonjourden, een deconfiture die te laat kwam voor De blauwe fabel.

De historie van KLM is allesbehalve uniek. In de pioniersfase stopten alle regeringen de eerste luchtvaartmaatschappij die op hun grondgebied verrees geld toe om de soevereiniteit van hun luchtruim te claimen. De Italianen deden er tot eind vorig jaar over om hun flag carrier Alitalia ten grave te dragen. Die maakte na zijn oprichting in 1946 één keer winst.

Pamflet

In de epiloog verandert De blauwe fabel in een pamflet. Dan wint de activist het van de journalist in Joosten. Dan blijkt KLM slechts een uitwas van een industrie die drijft op belastingvrije kerosine en andere overheidssubsidies. KLM kan wat Joosten betreft een kop kleiner. Hij beseft tegelijkertijd dat de planeet er niets mee opschiet als alleen KLM krimpt. Ook het aantal vluchten van en naar Schiphol moet omlaag, anders vliegen Ryanair en Qatar het gat dicht.

Maar ook een louter kleiner Schiphol gaat het klimaat niet redden. Dat is het hele eiereten met de luchtvaart: het is een mondiale industrie waarbij er altijd een lager putje is waarnaar het water wegstroomt.

Het is geen reden om de weeffouten die in KLM of Schiphol zitten dan maar zo te laten. Maar voor het hogere doel dat Joosten voor ogen heeft, moet meer gebeuren: wereldwijd minder vliegen. Over de consequenties daarvan valt in De blauwe fabel niet veel te lezen. Wat doen we bijvoorbeeld met de arme landen die voor hun welvaart afhankelijk zijn van het toerisme?

Om Van der Beugel te parafraseren: die kleine, kwetsbare planeet met zijn veel te grote luchtvaart verdient nog een boek. Een overtuigender boek.

Ties Joosten: De blauwe fabel. Follow The Money; 255 pagina’s; € 22,50.