De biografie van ‘priester-fascist’ Wouter Lutkie stelt zijn slechte reputatie bij ★★★☆☆

Wie, zoals Wouter Lutkie (1887-1968), priester was én fascist, onttrekt zich aan het inlevingsvermogen van hedendaagse Nederlanders. Katholieke geestelijken maken tenslotte nog maar zelden deel uit van hun biotoop, en ‘fascist’ is voor hen de ultieme diskwalificatie. Toch weet Willem Huberts, de biograaf van Lutkie, sympathie voor de zelfbenoemde priester-fascist te wekken – zijn onvermogen (of onwil) ten spijt om de lezer af en toe ook eens een feit van ondergeschikt belang te onthouden. Lutkie was te eigenzinnig – te veel een franc tireur, zoals hij het zelf uitdrukte – om met welk instituut of welke ideologische dwaling dan ook vereenzelvigd te kunnen worden. ‘Je moet alleen durven staan’, schreef hij een bevriende journalist. ‘Zelfs als ge algemeen een het uwe weersprekend oordeel verneemt.’ Die dwarsheid is innemend.

Binnen de almachtige rooms-katholieke kerk en te midden van de massabewegingen van zijn eeuw was hij een strijdbare exoot. Een exoot met enige invloed en met talrijke connecties – van wie Benito Mussolini de (historisch) meest vooraanstaande was. Maar liefst zeven keer werd hij door zijn Italiaanse idool in audiëntie ontvangen – en steeds deed Lutkie daarvan bewonderend verslag. Maar anders dan Mussolini heeft Lutkie het hellende vlak naar het nationaal-socialisme nooit betreden. Hij fulmineerde tegen het antisemitisme, het hoofdbestanddeel van de nazileer, en tegen alles wat Duits was. Tijdens zijn reizen door Europa meed hij ‘Nazidonië’ consequent. En hij dichtte ‘de domste Italiaansche analphabeet meer innerlyke beschaving (toe) dan de hevigst geletterde Berliner professor’. Gretig citeerde hij Mussolini, die tijdens een van hun gesprekken misprijzend zou hebben opgemerkt dat Hitler alleen maar Duits sprak. In zijn afkeer van (nazi-)Duitsland beijverde Lutkie zich voor de zuivering van de Nederlandse taal van germanismen.

Weggezet als collaborateur

In eigen land bond hij ‘met scherp verstand en hartig temperament’ de strijd aan met Anton Mussert en diens NSB. Anderzijds onderhield hij tijdens de Duitse bezetting zoveel strategische contacten met de nieuwe machthebbers dat hij wist te bereiken dat zo’n tweehonderd ‘goede vaderlanders’ uit gevangenschap werden ontslagen. Na de oorlog hervatte Lutkie deze ‘verloskundige praktijk’, zoals hij het schertsend noemde, ten behoeve van geïnterneerde NSB’ers, oostfrontstrijders en andere (veronderstelde) landverraders. ‘Ook ik heb een broer verloren’, schreef hij – als zelfrechtvaardiging. ‘Mijn énige broer (Leo Lutkie, die in het concentratiekamp Oranienburg om het leven was gebracht, red.). Maar voor ons christenen is dat een reden temeer om het gebod ‘bemin uw vijanden’ toe te passen.’

Door sommigen werd deze priesterlijke taakopvatting uitgelegd als een heimelijke sympathiebetuiging voor de dwaalleer die Lutkie altijd had bestreden. Zo zette de eminente historicus Lodewijk Rogier (1894-1974) hem na de oorlog in publicaties zonder deugdelijke onderbouwing weg als nazi-collaborateur. In zijn eigen periodiek, Aristo, heeft Lutkie zich tegen deze aantijging verweerd. Maar Rogiers oordeel over ‘de merkwaardige Wouter Lutkie’ is gestold in de Nederlandse historiografie. Tot merkbare verontwaardiging van Willem Huberts. ‘De wetenschappelijk onverantwoorde handelwijze van Rogier ter zake Lutkie is onvergeeflijk, juist voor een hoogleraar die als waarheidslievend werd geprezen.’

In aanvaring met de tijdgeest

Het moet gezegd dat Lutkie het zijn tijdgenoten ook niet makkelijk heeft gemaakt. Hij is lid geweest van meerdere fascistische organisaties, hij was bevriend met mensen die na de oorlog als collaborateurs zijn berecht, hij toonde meer waardering voor mensen die tijdens de bezetting ‘zonder verraad op hun post zijn gebleven’ dan voor (niet-Joodse) onderduikers, en hij vroeg zich af of Nederland zich er wel zo gelukkig mee moest prijzen dat het door de ‘zelfzuchtige’ Amerikanen was bevrijd. Voor hem markeerde de gewelddadige dood van Mussolini het begin van ‘een volgende onontkoombare fase in de ontwikkelingsgang van het fascisme’. Kort na de oorlog prees hij opnieuw de ‘corporatieve ordening’ van het fascisme aan – alsof de voorgaande jaren geen diepe sporen in de geschiedenis hadden getrokken.

‘Als priester beschouw ik het als mijn taak, voor zoover mij zulks mogelijk is, verzoening tusschen de menschen te brengen waar ze door twist of misverstand worden gescheiden’, zei Lutkie over zijn persoonlijke drijfveren. In de twistrijke twintigste eeuw kwam hij daardoor voortdurend met de tijdgeest in aanvaring. Onbegrip voor zijn politieke standpunten stond waardering voor zijn ‘persoonlijke onbaatzuchtigheid’ niet noodzakelijkerwijs in de weg. ‘Onder de vooraanstaande Nederlandse fascisten is Wouter Lutkie één der zeer weinig sympathieke figuren’, oordeelde historicus A.A. de Jonge. Publicist Wim Zaal prees Lutkie, na diens overlijden in 1968, als een man die werd bewonderd door allen die hem hadden gekend. ‘Misschien [was hij] wel een groot man, een martelaar voor een verkeerd ideaal, een goudeerlijke fantast.’ Maar heel weinig fascisten zullen met zulke gloedvolle woorden zijn herdacht.

Willem Huberts: Soli Deo – Wouter Lutkie (1887-1968) – Biografie van een priester-fascist. Boom; 463 pagina’s; € 39,90.