De biografie over Jeroen Willems is iets té respectvol ★★★☆☆

‘In je adem schuilt je ziel’, dat zei de veelgeprezen acteur Jeroen Willems (1962-2012) in een interview in NRC, tien maanden voor zijn plotselinge dood. Niet in de ogen dus, al werd juist zijn ‘donkere, peilloze blik’ keer op keer geprezen.

De zingende acteur Willems was één van de groten van zijn tijd, de meest succesvolle Nederlandse toneelspeler in Europa, winnaar van de Louis d’Or, de Mary Dresselhuysprijs en twee Gouden Kalveren. Bij het grote publiek werd hij bekend met twee programma’s met Brel-chansons, en een optreden in 2005 voor Koningin Beatrix, met de wereldberoemde sopraan Angela Gheorghiu. Op 3 december 2012 zou Willems zingen op een jubileumgala in Carré. Hij werd onwel tijdens de repetities en overleed later aan een hartstilstand.

Tien jaar later is er een zeer uitvoerige biografie: Je lied wordt gehoord, van classica Mieke Koenen (1965). Koenen werkte zeven jaar aan het boek, sprak met ruim honderd vrienden, familieleden en collega’s, spitte door Willems’ persoonlijke archief met foto’s, video’s, scripts, interviews en recensies, beluisterde door hem ingesproken cassettebandjes en bekeek tientallen theaterregistraties.

Bijzonder is dat ze bovendien zelf bij een groot aantal voorstellingen van Willems aanwezig was. Koenen kent de familie, was bevriend met Willems’ jongste zus en zong in het koortje dat werd geleid door zijn moeder. Die persoonlijke relatie heeft voor- en nadelen, maar een evident voordeel is dat Koenen kan putten uit eigen ervaring en herinneringen.

Jeroen Willems: toneel, muziek en film Jeroen Willems was in de eerste plaats toneelspeler. Hij speelde zijn mooiste rollen bij theatergroep Hollandia, en later als freelancer bij Het Nationale Toneel en Toneelgroep Oostpool. Zijn solo Twee Stemmen, met teksten van Pier Paolo Pasolini, was een groot internationaal succes. Bij Oostpool begon hij professioneel met zingen, in het Brel-programma De zoete oorlog (2004). Ook was Willems te zien in films en series, waaronder Nynke, Stellenbosch, Majesteit, Ocean's Twelve en Cop vs. Killer.

Zo beschrijft ze met veel oog voor detail het Zuid-Limburgse dorpje Welten, waar Willems (net als zij) opgroeide. Ze voert de lezer via de pastorie en het klooster langs parkjes en pleinen, naar de Sint Martinusschool: de ‘uit mergelsteen opgetrokken lagere school voor jongens’, waar misdienaartje Willems in zijn jeugd naartoe ging. Ze schetst niet alleen een leefwereld maar ook een tijdsbeeld.

Erg vermakelijk zijn de hoofdstukken over Willems’ tijd aan de Maastrichtse Toneelacademie (1983-1987). Die verschaffen inzage in zijn ontluikende kunstenaarschap, en bieden tegelijk een uniek en vaak geestig kijkje achter de schermen van een kunstopleiding in die tijd. Met aandacht voor bepaalde lessen en techniek wordt subtiel iets van het geheim van toneelspelen ontrafeld. Mooi zijn de passages over Willems’ stemgebruik, zijn liefde voor muziek en zijn gevoelige gehoor – cruciaal voor zijn veelgeprezen muzikale tekstbehandeling.

Verlangen naar volledigheid

Hierna loodst Koenen de lezer door de roemruchte geschiedenis van theatergroep Hollandia (1985-2005). Van een groot aantal voorstellingen beschrijft ze minutieus het verhaal, kostuums, decor en mise-en-scène. Dat biedt een prettig weerzien met legendarische theaterproducties als De Perzen en Val van de goden, maar soms wordt haar verlangen naar volledigheid te groot. Koenen is bepaald niet van het credo ‘kill your darlings’: met 496 pagina’s (inclusief noten) is haar boek aan de kloeke kant.

Vaak levert haar precisie mooie, nauwgezette beschrijvingen op, maar gaandeweg raakt de leesbaarheid in het geding. Willen we echt ook de complete biografie kennen van Willems’ zangdocent op school? Moeten we van elke voorstelling horen dat links, vanuit de zaal gezien, drie stoelen stonden opgesteld, of een berg aarde op toneel was uitgestort?

Dit streven naar volledigheid is bovendien onevenwichtig. Koenen is goed met feiten en praktische details, maar waagt zich minder op het emotionele vlak. Als het gaat om Willems’ mentale gezondheid (die wankel was) houdt ze zich erg op de vlakte. Zo krijgen we wel pagina’s lange beschrijvingen van voorstellingen te lezen, maar slechts één bladzijde over een twee jaar durende depressieve periode. De auteur die ons elders overstelpt met informatie, hult zich op cruciale momenten in stilzwijgen. Is dat uit piëteit naar de nabestaanden? Begrijpelijk, voor een kennis van de familie, maar onwenselijk voor een biograaf.

De schaarse momenten dat Koenen wel aan het psychologiseren slaat, gebeurt dit met onverwacht aplomb en kwestieuze stijlkeuzes. Dan is er ‘een schrijnende wond ontstaan in zijn ziel’, of ‘spoelt de zwaarmoedigheid met krachtige golven door hem heen’.

Romantisering ligt op de loer

Sowieso is het taalgebruik moeizaam. Koenen bedient zich vaak van clichés – dingen gaan van een leien dakje, of door merg en been, en drie keer valt iemand ‘als een blok’ voor Willems. Soms hanteert de auteur plots een jarenvijftigjeugdboekentoontje. Wanneer Willems’ geliefde Marcel Musters in New York is op 11 september 2001, schrijft ze: ‘Jeroen sloeg de schrik om het hart: hopelijk was Marcel niets overkomen!’

Koenen wil Willems graag tonen als de vriend, geliefde, zoon, broer en oom die hij óók was, en dat is terecht. Maar door de keuze voor bepaalde anekdotes (stoeien met zijn neefjes, een ‘mal hemd’ kopen) in combinatie met de brave stijl ontstaat soms een tikje tuttig beeld. Terwijl het soort kunst dat Willems maakte en waar hij voor stond, het tegenovergestelde was: genadeloos, radicaal, grensverleggend. Af en toe gun je Willems een meedogenlozer biograaf. Nu ligt soms romantisering, dan weer trivialisering op de loer.

Mieke Koenen: 'Je lied wordt gehoord'.

Maar tussen die twee uitersten doemt uiteindelijk toch een mooi portret op, van een zoekend, onzeker mens en een ongrijpbare kunstenaar. Van een onstuitbare perfectionist, en een ‘mijmerende aarzelaar’. En van een lieve jongen met een beestachtige kracht op toneel. Je lied wordt gehoord toont al die facetten, precies, zorgvuldig en respectvol, en is daarmee – ondanks de gebreken, een onmisbaar document.