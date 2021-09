De Bintangs rocken op These Hands gewoon door. Leve de Bintangs! ★★★☆☆

Als we spreken over de ware rock-adel, dan hebben we het natuurlijk vaak over The Rolling Stones. Maar ook in eigen land hebben we eminenties in het genre. Kijk naar de Bintangs, opgericht in 1961 als indorockband te Beverwijk, en nog altijd zo fris als een piepkuiken. Het is indrukwekkend: zestig jaar actief als band, natuurlijk wel met enige wisseling in de opstelling, en dan toch weer met een stevige rockplaat komen. Met eigen songs, veelal geschreven en gezongen door oerbandlid en bassist Frank Kraaijeveld.

Op These Hands klinkt het bluesrockplezier van voorheen, alsof er geen sleet zit op de gitaren. De rauwe strot van Kraaijeveld sleurt ons door Go Go, Give It a Go, naast een net zo gure slidegitaar: ‘I’m a monk, I’m a hermit, I’m a junkie, I’m weird.’ En het slepende slot- en titelnummer getuigt ook al van eeuwige rockkracht. Die gitaarhanden, die doen wat ze willen, er is geen houden aan: ‘Won’t listen, can’t control it, they just do as they please.’ Juist. Leve de Bintangs!

Bintangs These Hands Roots ★★★☆☆ Miller Records/Sonic Rendezvous