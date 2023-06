De bezoeker moet naar ‘Peep Performance: The Rave’ gluren door gaten in bouwplastic. Waarom wordt niet duidelijk ★★☆☆☆

‘Peep Performance: The Rave’ van Annica Müller. Beeld Bas de Brouwer

Bijna alles in Peep Performance: The Rave krijgt een oranje gloed, totdat de warme kleur van vuur en vlam na vijf kwartier overgaat in het koele zwart van een finale op kille, harde techno. Tijdens het intieme ontvangstgedeelte, The Arrival genaamd, omhelzen vijf performers in oranje latex en zwarte tuigjes alle toeschouwers persoonlijk. Op een schaal liggen mandarijntjes.

Daarna, tijdens The Rave, flikkert oranje schemerlicht over de draaivloer waarop het vijftal een langgerekte, seksueel bevrijdende tantrasessie uitvoert, met veel synchrone ademhaling, golvende bekkens, bubbelende billen en benen in spreidstand.

Een vlammend beschilderde motorhelm in doodshoofdvorm krijgt de functie van een expressief masker, als visualisatie van goddelijke eenwording. Op dit sensuele ‘pad van devotie’ draait het om een bevrijdende samensmelting van seksuele energie.

Het publiek wordt in de theaterzaal echter onhandig gedwongen te gluren door gaten in zwart bouwplastic, alsof het een peepshow betreft. Waarom we niet gewoon rondom deze ‘womb of the universe’ mogen staan, zoals initiatiefnemer Annica Müller dit draaierige ‘energiecentrum van seksualiteit en creativiteit’ noemt, blijft onduidelijk. De voyeuristische blik voegt weinig toe en zit het kijkplezier in de weg. Bovendien schuiven de halfnaakte performers na een extatisch uur de bouwhekken toch weg om met glitter-guirlandes en zwarte strandballen los te gaan in hun ‘expanding liberation’. Door het dolle heen stuiteren ze door hun zelfgecreëerde chaos van losgetrokken vloerdelen en uitgespuugd bier. De weinig experimentele techno van het liveduo Knipøg klinkt daarbij nogal vierkant en basaal.

Tegen middernacht mis je een reden om tantra zo ingewikkeld opgetuigd naar het toneel te brengen, met ook nog een uur After dat nauwelijks verschilt van een nazit, mét, in lijn van de tantrafilosofie, oranje fruit.\