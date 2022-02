De bever brengt het nodige teweeg in het Limburgse landschap

Beeld Margot Holtman

De meeste bomen liggen perfect om. Met de kruin in het water van de Teggerse Plas, in de uiterwaarden van de Maas ter hoogte van Ohé en Laak. Daar zit beleid achter, weet Willy de Koning, die als liefhebber en natuurfilmer de Limburgse bevers al jaren volgt. ‘Ze knagen zo dat de bomen in de richting van het water vallen.’

De beste tijd om bevers te zien is op zomeravonden, maar nu is de tijd om te zien hoe ze het landschap naar hun hand zetten. Want in de winter knagen de bevers bomen om. Ze voeden zich met de bast. In de rest van het jaar eten ze van de twijgen en bladeren, dan zijn er ook grassen en kruiden. Een deel van de takken verslepen ze, die dienen om de burchten af te dekken.

Hier wordt al jaren ijverig gewerkt door de plaatselijke beverfamilie. De Koning schat de grootte van de familie nu op zes exemplaren. Vader, moeder, één- en tweejarigen. Zes bevers die nadrukkelijk hun stempel drukken op dit gebied. ‘Tien jaar geleden was dit nog een dicht bos’, zegt ze. ‘En kijk nu.’

Ja, kijk nu. Aangeknaagde populieren en wilgen, op het punt van omvallen, omliggende bomen met sporen van bevertanden, en vooral: minder bomen. Beverwissels en beverburchten ook. Een enkele burcht komt tot bovenaan de zomerdijk, die afgelopen zomer nog overstroomde. Hoe hoger het water, hoe hoger de kamers die de bevers kiezen om te verblijven.

Over een paar jaar, voorspelt De Koning, is het rondom de plas zo goed als kaal. Dan zullen de bevers wegtrekken. En dan komt de begroeiing weer terug. Zo zit die cyclus in elkaar.

Beeld Margot Holtman

De herintroductie van de bever, die in 1826 in Nederland was uitgestorven door de jacht, kun je geslaagd noemen. In 1988 werden exemplaren uitgezet in de Biesbosch, later ook op andere plekken in het land. In Limburg kwamen bevers op eigen kracht, uit Duitsland en België, al werden ook hier dieren uitgezet. Het Maaslandschap bleek bijzonder geschikt, en door de genetische variatie groeide het aantal bevers in Limburg snel.

‘Bijna alle mogelijke territoria zijn nu wel zo ongeveer bezet’, zegt De Koning, als we even later van plas naar plas rijden. Meldingen van overlast volgden. Vraatschade is niet het probleem, vindt De Koning, boeren kunnen zich daar goed tegen beschermen. ‘Maar de graverij in dijken is ernstig. Om schade te voorkomen is er nu een ‘protocol’ in Limburg, met preventieve maatregelen, maar inmiddels worden jaarlijks ook tientallen bevers weggevangen en gedood.

Wat weleens wordt vergeten, vindt De Koning, is wat de bever in positieve zin teweegbrengt. We lopen in de richting van een beverdam in de Putbeek bij Maria Hoop. Een ‘stroompje van niks’, maar daar weten bevers wel iets op. ‘Ze bouwen een dam van takken en verstevigen die met modder. Soms baggeren ze hun gebied nog wat extra uit voor meer waterdiepte.’

En dus is een deel van het beekje, tegen de dam aan, een stuk breder geworden. We kijken naar een waterbouwkundig kunststukje, met verschillende watersnelheden en drassige oevers. De Koning: ‘Het is hier voor de bever nu diep genoeg om in te zwemmen en takken te vervoeren, en voor een onderwateringang van de burcht.’

En andere soorten profiteren. ‘Voor libellen en andere insecten is dit geweldig, voor amfibieën ook, vogels doen er hun voordeel mee, vissen vinden nieuwe paaiplaatsen. Allemaal door het werk van de bever. Altijd als ik dit zie, denk ik: wat is het toch een geweldig beest.’