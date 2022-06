De beste vijf boeken over The Queen, volgens correspondent Patrick van IJzendoorn

Koningin Elizabeth in 2022. Beeld UK Press via Getty Images

Koningin Elizabeth ziet er altijd piekfijn uit en is door de jaren bijkans uitgegroeid tot modekoningin. Dat is mede het werk van Angela Kelly, de dochter van een havenarbeider die de vorstin al een kwart eeuw kleedt en haar beste maatje is geworden. In dit boek belicht ze deze bijzondere vriendschap.

Niemand weet de geheimen van Huize Windsor beter bloot te leggen dan royaltywatcher Tina Brown. Het boek wemelt van de smakelijke anekdotes over ’s werelds bekendste familie. Centraal staat de tragische vijandschap tussen de broers William en Harry, beide getekend door de voortijdige dood van hun moeder, Diana.

3. Andrew Morton: The Queen.

Deze lijst kan niet compleet zijn zonder boek van Andrew Morton, de biograaf die de koningin drie decennia geleden kwetste met de explosieve bestseller Diana – Her True Story. Het speet hem blijkbaar, want dit is een hoffelijk goedmakertje. Er is een bijrol voor Juliana die bij een bezoek aan Buckingham Palace ooit klaagde dat de juwelen vies waren.

4. Ameer Kotecha: The Platinum Jubilee Cookbook.

Diplomatie gaat door de maag. In dit boek zijn 70 recepten verzameld die door de jaren in de Britse ambassades over de hele wereld zijn opgediend tijdens belangrijke ontmoetingen. Het voorwoord is geschreven door Prins Charles en zijn vrouw Camilla, die grote pleitbezorgers zijn van biologisch eten.

5. Ministerie van Onderwijs: Queen Elizabeth – A Platinum Jubilee Celebration

Het jubileumboek met de hoogste oplage is geschreven voor de 4,5 miljoen Britse basisschoolkinderen. In dit speelse geschiedenisboek praat oma Joyce haar fictieve kleinkind Isabella bij over alle grote gebeurtenissen, uitvindingen en belangrijke mensen uit het Elizabethaanse tijdperk.