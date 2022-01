De beste verjaardag ooit weet de balans te vinden: een film voor kleuters waarbij volwassenen niet in slaap vallen ★★★★☆

De beste verjaardag ooit

Precies op zijn verjaardag, de belangrijkste dag van zijn leven, wordt het babyzusje van Kareltje ziek. Wat een domper voor de kleuter, die zijn zusje toch al niet zo leuk vond: ze kan nog niets, behalve schreeuwen of slapen. Nu gaan zijn ouders met haar naar de dokter, terwijl Kareltje zich zo verheugd had op een dagje zwemmen in het meer.

De vaak bekroonde Duitse schrijfster en illustrator Rotraut Susanne Berner maakt fraaie prentenboeken voor jonge kinderen, waarvan de meeste ook naar het Nederlands zijn vertaald (hoewel er niet altijd een vertaling aan te pas komt: haar bekende seizoenen-serie bestaat uit zoekplaten zonder tekst). De beste verjaardag ooit is de eerste verfilming van Berners boeken over Kareltje, geschreven met humor en veel begrip voor de alledaagse zorgen van peuters en kleuters. Kareltje is een konijn, tenminste, zo ziet hij eruit – alle dieren in het verhaal zijn volledig vermenselijkt.

De film richt zich op dezelfde doelgroep, kinderen tot een jaar of zes. Dat is best dapper, want het is nog niet zo gemakkelijk een goede kleuterfilm te maken. Te vaak wordt gedacht dat alles wat beweegt en lawaai maakt, kinderen boeit. Een goed verhaal is essentieel, maar dat mag niet te ingewikkeld zijn, terwijl je ook niet wilt dat de begeleidende volwassenen in slaap vallen.

De beste verjaardag ooit, een Duits-Zweeds-Nederlandse coproductie, weet de balans te vinden: precies spannend genoeg, niet te eng en niet langdradig. Kareltje verdwaalt in het bos en er barst een onweer los, maar gelukkig is hij niet alleen. Voor ouders zal de bezorgdheid van Kareltjes familie herkenbaar zijn, net als de onbekommerde manier waarop het kind vooral op zichzelf gericht is. De mooie, rustige en toch levendige animatie is ook een schot in de roos.