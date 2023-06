De beste series van deze week komen uit Nederland: De droom van de jeugd en Anoniem

Anoniem Beeld BNNVARA

Mark, deze week bespreken we maar liefst twee Nederlandse series.

‘Kwalitatief en qua ambitie zitten de Nederlandse series in de lift. Dat is geen magie: er wordt geïnvesteerd in aanwezige kwaliteit, van zowel schrijvers als acteurs en regisseurs. Dat leverde de afgelopen tijd al series op als Het jaar van Fortuyn, Rampvlucht en Dirty Lines. Daar komen deze zomer twee series bij, waaronder De droom van de jeugd van KRO-NCRV op NPO Plus, geschreven door Marnie Blok en geregisseerd door Bram Schouw.

‘De droom van de jeugd is een familie-epos over verschillende generaties van de Brabantse familie Wander. We volgen de familie vanaf de jaren zestig, wanneer de grote generatiekloof zich openbaart: moeder (Annet Malherbe) hangt nog erg aan de strenge geloofsopvattingen van het katholicisme, terwijl dochter Carla (Hanna van Vliet) een abortus ondergaat. We komen de personages opnieuw tegen als ze een stuk ouder zijn, gespeeld door oudere acteurs, en dezelfde kwesties tegenkomen op een andere manier. Toch is de serie naast een familieverhaal ook een verhaal over de geschiedenis van de Nederlandse moraal. De persoonlijke dilemma’s van de hoofdpersonages staan in verband met verhaallijnen over vrouwenrechten en de abortuskwestie in 1968, en racisme in die tijd.

‘Gelukkig is de serie meer dan alleen een checklist van alle morele kwesties van de afgelopen veertig jaar, omdat het levendig geregisseerd en goed geacteerd is. De droom van de jeugd zal voor veel mensen herkenbaar zijn: aan de ene kant wil je je afzetten van de generatie voor je, die van je ouders, terwijl je tegelijkertijd niet écht afstand kan nemen, omdat het toch je familie is. Dat aspect wordt heel goed uitgewerkt.’

Klinkt goed. Over welke andere serie van Nederlandse makelij wilde je het ook hebben?

‘Laten we het over de crimeserie Anoniem van BBNVARA hebben. Als het gaat om Nederlandse films lijken we soms te verdrinken in óf romcoms, óf heel donkere arthousedrama’s. Het middengebied maakt een verwaarloosde indruk, terwijl het palet van de series nu heel breed is. Anoniem is een heel ander type serie van De droom van de jeugd.

‘Jeroen Spitzenberger speelt de uitgebluste geschiedenisleraar Jurre, die in z’n vrije tijd historische veldslagen naspeelt, terwijl zijn vrouw Sarah (Anniek Pheifer) juist een hyperambitieuze officier van justitie is. Als Jurre een aanranding voorkomt en de dader verjaagt, besluit hij dat hij de held van deze tijd wil worden. Hij begint een dubbelleven als anonieme Batman-figuur, inclusief kostuum, wat van alles in beweging zet.

‘Ik heb inmiddels een aantal afleveringen van Anoniem gezien, maar qua toon ben ik er nog niet uit. De serie heeft een comedy-element, maar is aan de andere kant extreem gewelddadig. Wellicht komt dat door Penoza-regisseur Diederik van Rooijen, die Anoniem zowel heeft geschreven als geregisseerd. Hij is geen man voor het understatement. Ik ben nog niet helemaal overtuigd, maar de serie heeft in ieder geval een origineel uitgangspunt en Spitzenberger is een heel fijne acteur om naar te kijken, dus ik ga het volgen. Anoniem heeft hit-potentie.’