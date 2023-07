De beste series van de week zijn zowel vernieuwend (The Capture) als old-school (Jack Ryan)

John Krasinski in Jack Ryan.

Mark, je keek deze week naar twee thrillerseries. Wat vond je van The Capture?

‘De nieuwe lichting thrillerseries gaat vaak over op hol geslagen technologie of onbedwingbare kunstmatige intelligentie, zoals je ziet in in de afleveringen van Black Mirror of de nieuwe Mission Impossible. Ook BBC-serie The Capture (★★★★☆, zes afleveringen) past in die rij: het gaat voornamelijk over de surveillancemaatschappij.

‘In de serie, die nu op NPO Plus staat en vanaf augustus op NPO 2 te zien is, komt rechercheur Rachel Carey (Holliday Grainger) werken bij een Londense politie-onderzoeksafdeling die veel werkt met beelden van straatcamera’s. Al snel raakt ze betrokken bij de zaak tegen een Britse militair die zijn advocaat zou hebben ontvoerd. Ten minste, dat is te zien op de beelden van straatcamera’s. De militair ontkent dat -ie het gedaan heeft, en beweert dat de scène op de beelden zich helemaal niet heeft afgespeeld. Uiteraard blijkt de zaak het topje van de ijsberg te zijn, waaronder een ingewikkelde samenzwering bestaat tussen allerlei overheids- en veiligheidsdiensten.

‘The Capture werkt zo goed omdat ze is ingebed in een wereld die we al kennen. In Londen, waar de serie zich afspeelt, hangen namelijk een miljoen bewakingscamera’s: één camera op elke tien inwoners. Hoewel dat al best verontrustende cijfers zijn, draait de serie de boel nog een beetje aan, door het element van beeldmanipulatie toe te voegen. Soms voelt de logica in de serie wat vergezocht, maar er spelen allerlei Britse topacteurs in, de cliffhangers zijn spannend en het uitgangspunt is voortdurend intrigerend. The Capture is naast een spannende serie ook een goede keus binnen dit genre, ook door de BBC-kwaliteit die je erbij krijgt.’

Dat klinkt spannend. Is Jack Ryan ook zo vernieuwend?

‘Nee, Jack Ryan is veel meer een old-school thrillerserie. Het personage Jack Ryan, een geheim agent, is ooit door schrijver Tom Clancy bedacht en wordt als een soort James Bond steeds door iemand anders gespeeld. In de gelijknamige Amazon Plus-serie wordt Jack Ryan gespeeld door John Krasinski (van de Amerikaanse The Office). Hij is inmiddels de vijfde acteur die dit personage vertolkt, na onder anderen Harrison Ford en Alec Baldwin.

Inmiddels zijn we toe aan het vierde en laatste seizoen van deze serie. In plaats van algoritmes en kunstmatige intelligentie gaat Jack Ryan nog ouderwets over de bedreiging van de grenzen van de Verenigde Staten. De Koude Oorlogretoriek zit er nog goed in: de Russen zitten overal achter, er zijn terroristen die naast drugs en wapens ook snode plannen naar binnen smokkelen. In het nieuwe seizoen pakt Jack Ryan naast een drugskartel ook corruptie aan binnen de veiligheidsdienst zelf. Het is allemaal nogal Amerikaans patriottistisch, maar John Krasinski is een fijne acteur om naar te kijken en ook de bijrollen zijn goed gespeeld. Jack Ryan is qua thematiek wat conventioneler dan The Capture, maar absoluut goed gemaakt.’