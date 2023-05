De beste series van de week: ‘Will Trent is een aangenaam ouderwetse politieserie’

De politieserie ‘Will Trent’, te zien op Disney Plus, is gebaseerd op de boekenreeks van Karin Slaughter. Beeld

Mark, wat is de serie van de week?

‘Je hoort soms dat het aanbod van de streamingdiensten steeds meer op het tv-aanbod gaat lijken. In plaats van de meerdelige prestigieuze drama’s met hoge budgetten komen er juist reguliere misdaadseries online, waarin per aflevering één politieonderzoek centraal staat. Een aardige variant van zo’n serie staat nu op Disney Plus: Will Trent. Net als bij de ouderwetse tv-series staat er elke week een nieuwe aflevering online, in plaats van het hele seizoen in één keer. Inmiddels staat de helft van het eerste seizoen online, en het is een aangename serie.

‘Will Trent is gebaseerd op de boekenreeks van Karin Slaughter. Ze heeft geloof ik al elf boeken uitgebracht, dus de serie kan ook nog even vooruit. De serie is klassiek opgebouwd: hoofdpersoon Will Trent is special agent van Georgia Bureau of Investigation, en onderzoekt zaken rondom Atlanta. Net als elke tv-speurder heeft hij een opvallend profiel: hij heeft als kind verschrikkelijke ervaringen opgedaan in de pleegzorg, hij is zwaar dyslectisch en zorgt voor een weggelopen chihuahua. Daarnaast kan Trent extreem goed een plaats delict reconstrueren.

‘Natuurlijk is er ook een doorlopende verhaallijn in Will Trent. In dit geval is dat een romance met een collega, die net als hij een moeilijke jeugd heeft gehad. Verder is het echt één zaak per aflevering, wat weldadig ouderwets voelt. Na het kijken van een aflevering voelt alles mooi afgerond, je blijft niet telkens achter met een adembenemende cliffhanger.’

Je wilde het ook nog hebben over de combinatie voetbal en Hollywood.

‘Ja, ik zag op HBO Max de documentaireserie Angel City voorbijkomen, over de gelijknamige vrouwenvoetbalclub in Los Angeles. De club is opgericht door bekende Hollywoodbewoners, waaronder actrice Natalie Portman. In de driedelige serie volgen we het verhaal van de oprichting van de club plus het eerste seizoen. Het is een klassieke sportdocumentaire, maar door de nabijheid van Hollywood en de beroemde oprichters zit er ook een glamourkant aan.

‘In Amerika is er geen sterke, professionele vrouwenvoetbalcompetitie. Alles lijkt er om tv te draaien; als je niet op tv komt, krijg je geen sponsors. Daarnaast wordt voetbal daar sowieso gezien als achtsterangssport, waardoor Angel City het verhaal van de underdog is. Dat underdogidee geldt ook voor Welcome to Wrexham, te zien op Disney Plus. In deze documentaireserie volgen we Hollywoodsterren Ryan Reynolds en Rob McElhenney, die de voetbalclub Wrexham uit Wales kopen. Het is een charmante, verrassende serie, waarin de welvarende wereld van de acteurs een goed contrast vormt met het oude mijnwerkersplaatsje Wrexham. Op het moment dat ze de club kopen bungelt deze ergens onderaan in de vijfde klasse. Maar de club heeft een trouwe aanhang en is een verbindende factor in de stad.

‘Je leert Wrexham kennen, en de fans, en ziet hoe zo’n club de samenleving in een kleine stad bij elkaar houdt. Een prettig verschil met hoe gecorrumpeerd de voetbalwereld van de bovenkant is. Als je Welcome to Wrexham kijkt ben je daarna een beetje fan: ik houd sindsdien zelf ook de uitslagen in de gaten.’