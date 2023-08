De beste series van de week: ‘The Bear 2’ is spectaculair goed gelukt en ‘Only Murders...’ is heerlijk om naar te kijken

‘The Bear’, seizoen 2.

Hoi Mark, je hebt het tweede seizoen van The Bear gekeken. Wat vond je ervan?

‘Het eerste seizoen van The Bear (★★★★★, Disney Plus) vond ik een van de sterkste en verrassendste series van 2022. De serie gaat over Carmy, de verloren zoon uit een getroebleerd gezin in Chicago die sterrenkok is geworden. Nadat zijn broer suïcide heeft gepleegd, neemt Carmy zijn lunchrestaurant in Chicago over.

‘De serie is waanzinnig enerverend in beeld gebracht, mede dankzij de acteurs, die voor het filmen in keukens zijn gaan werken om te zorgen dat hun kookwerk een zekere routine uitstraalt. Als kijker zit je echt in de keuken van het restaurant.

‘Nu staat, vrij snel al, het tweede seizoen (★★★★★) online. De vloek van zo’n succesvol eerste deel is dat het heel moeilijk is om dat te herhalen, maar bij deze serie is het spectaculair goed gelukt. De wereld die in het eerste seizoen werd aangestipt, wordt nu helemaal opengevouwen. Je krijgt meer te weten over de andere keukenmedewerkers, de verhaallijn verschuift naar de opening van een nieuw restaurant en de filmlocaties liggen vaker buiten de keuken. Het acteren is nog altijd ongelofelijk goed, met als absolute ster natuurlijk Jeremy Allen White, die Carmy speelt. Maar ook leuk aan dit tweede seizoen zijn de bekende gastacteurs met een klein rolletje, zoals Jamie Lee Curtis en Bob Odenkirk.

‘Het tweede seizoen van The Bear zorgt voor een verdieping van de verhaallijnen: wat is er in het verleden gebeurd met de familie van Carmy, en waarom laat dat zijn sporen na in de beslissingen die hij neemt? Af en toe heb je zo’n serie waarbij je echt niet kunt wachten op de volgende aflevering, en dit is er zo eentje. Een serie als Succession is natuurlijk ook geweldig, maar daar verkeer je de hele tijd in kringen van uiterst onaangename mensen. In The Bear worstelen de personages met van alles, maar ze bedoelen het goed. Je ziet ze ontwikkelen en groeien. Dat is ook weleens fijn, dat de dingen aan het eind van de afleveringen geen smeulende puinhoop zijn.’

‘Only Murders in the Building’, seizoen 3.

Je klinkt erg enthousiast. Geldt dat ook voor het derde seizoen van Only Murders in the Building?

‘Deze Disney Plus-serie is geschreven door komiek Steve Martin, die ook een hoofdrol heeft, samen met Martin Short en popster Selena Gomez. Die combinatie werkt wonderbaarlijk goed. De gimmick in het eerste seizoen was dat ze elkaar vinden als bewoners van een New Yorks appartementencomplex, waar ze een misdaadpodcast gaan maken over een mysterieuze moord in dat gebouw. De serie is een beetje à la Agatha Christie: er is een dode, er zijn een hoop verdachten en het wordt uiteindelijk opgelost, als een gezellig moordmysterie.

‘Het nieuwe seizoen speelt zich helemaal in de theaterwereld af: de drie hoofdrolspelers houden zich bezig met een Broadwayproductie waarin – uiteraard – ook een dode valt. Only Murders in the Building heeft iets ouderwets door dat Agatha Christie-sfeertje, waardoor het comfortabel kijken is. Tegelijkertijd is het ook heel erg geestig.

‘De dikke plus van dit derde seizoen is dat acteurs als Meryl Streep en Paul Rudd gastrollen hebben. Vooral Streep, die een onzekere actrice speelt, is al een reden om te gaan kijken. Ze zit in een fase van haar carrière waarin ze makkelijk de draak kan steken met zichzelf. De interactie tussen de acteurs die met overduidelijk plezier spelen, zonder dat de verhaallijn beklemmend wordt, is heerlijk om naar te kijken.’