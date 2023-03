De beste series van de week: superambitieus Arcadia en goed nieuws voor Succession-fans

Beeld uit het vierde seizoen van de serie Succession.

We beginnen vandaag met een Nederlandse serie. Wat vond je van Arcadia, Mark?

‘Arcadia (★★★★☆, acht afleveringen), de nieuwe achtdelige serie van de NPO, gaat over het gelijknamige fictieve land Arcadia. In de Belgisch-Nederlandse serie van de NPO worden burgers streng gecontroleerd door de overheid. Dat gebeurt door middel van ‘de score’: alle burgers hebben een chip in hun hand, waarmee de score wordt bijgehouden en afgelezen. Als je ongezond eet of ongehoorzaam bent, gaat je score naar beneden. Als je onder een bepaald minimum komt word je verbannen uit Arcadia. Nogal grimmig, dus.

We volgen een familie die aan het begin van de serie een hoge score heeft, tot uitkomt dat de vader die heeft gemanipuleerd. De dochter van de familie heeft namelijk autisme, waardoor je in Arcadia automatisch een lage score krijgt. Als de fraude uitkomt, komt de familie ten val. De vader wordt verbannen en de rest van de familieleden komt onder de loep van de veiligheidsdienst, die je kan vergelijken met een mix tussen de Stasi en de manier waarop China zijn burgers controleert.

Gelukkig wordt in Arcadia niet alles meteen uitgelegd in de eerste aflevering – wat een makke is in veel Nederlandse series. De kijker moet geduld hebben, gaandeweg de afleveringen kom je achter de geschiedenis, regels en machtsverhoudingen. Een aangename manier van vertellen, zonder dat je met je neus continu op het blad wordt gedrukt.

Om de toekomst te schetsen maakt Arcadia op een slimme manier gebruik van bestaande architectuur van de jaren zeventig, die ze op zo’n manier tweaken dat er een wereld ontstaat die retro en futuristisch tegelijk is. Er is dus heel veel oog voor detail en vormgeving, tegen welke achtergrond het familiedrama zich afspeelt. Arcadia is een superambitieuze serie, zeker voor Nederlands-Vlaamse begrippen.’

Wat keek je deze week nog meer?

‘Het vierde en laatste seizoen van Succession, waar iedereen op zit te wachten. Vanaf maandag kunnen Nederlandse kijkers het op HBO streamen. Ik mocht als serierecensent alvast vier afleveringen kijken, maar met allerlei disclaimers: ik mag niks over het plot zeggen, of de individuele afleveringen. Dat maakt het lastig er iets over te zeggen.

Wat ik wel kan meedelen is dat ik het echt geweldig vind. Fans kunnen zich extreem verheugen. Het begint meteen met actie, want daar eindigt het derde seizoen. Veel succesvolle series gaan te lang door, maar dat geldt niet voor Succession. Het is een goede zet geweest om dit het laatste seizoen te maken: alles staat op het spel.’