De beste series van de week: ‘Stolen Youth laat precies zien hoe het mechanisme van een sekte werkt’

Daisy Jones & The Six. Beeld x

Welke serie tip je deze week, Mark?

‘Ik wil beginnen met Stolen Youth: Inside the Cult at Sarah Lawrence, een driedelige documentaireserie te zien op Disney+. De serie is gebaseerd op een verbijsterend verhaal in New York Magazine over de kleine universiteit Sarah Lawrence, waar veel jongeren komen studeren die op zoek zijn naar hun identiteit.

‘Het verhaal begint in een van de dorms op de universiteitscampus, waar zo’n acht studenten wonen. De vader van een van hen, Larry Ray, zoekt een tijdelijk onderkomen op de bank. Hij komt namelijk net uit de gevangenis, volgens zijn dochter omdat-ie vals werd beschuldigd van fraude. In het gezelschap van de zoekende jongeren in de dorm maakt hij grote indruk.

‘Ray borduurt voort op bestaande onzekerheden van de studenten, vergroot moeilijke verhoudingen met familie enorm uit, en isoleert op die manier de bewoners van de dorm. Stolen Youth illustreert precies hoe het mechanisme van een cult werkt. Het is angstaanjagend om te zien. Ray, die zich als sekteleider ontpopt, laat de studenten allerlei valse bekentenissen maken, gebruikt geweld, en neemt alles op. Die video’s komen ook langs in de serie, waardoor je precies ziet hoe indoctrinatie werkt. De afgelopen jaren zijn er heel wat artikelen, series en podcasts verschenen over sektes, bijvoorbeeld Een soort god van De Volkskrant. Vaak staan in dit soort verhalen de sekteleiders centraal, maar bij Stolen Youth zijn het de slachtoffers.

‘Het derde deel van de serie gaat over de jaren na Larry Rays arrestatie. De documentairemaker volgde de slachtoffers, van wie sommigen nog steeds onder Rays invloed lijken te zijn. Af en toe zie je een student iets beweren wat overduidelijk uit Rays koker komt, waarna ze even nadenkt en zegt: ‘Nee, dit is niet mijn eigen gedachte. This is my Larry-brain speaking.’ De aflevering maakt duidelijk hoe lastig het is om echt te ontkomen aan een sekte. De weg terug naar de samenleving is lang en ingewikkeld. Je kunt als slachtoffer niet met je vingers knippen en weer terug het echte leven instappen, maakt deze interessante en aangrijpende serie wel duidelijk.’

Dan wilde je nog Daisy Jones & The Six noemen.

‘Ja, van deze grote Amazon Prime-serie staan inmiddels drie van de tien afleveringen online. Het gaat over het vormen van een band, Daisy Jones & The Six, in de jaren zeventig in Los Angeles. De serie is losjes gebaseerd op Fleetwood Mac, de band die niet alleen bekend stond om zijn muziek maar ook om de legendarische relaties en conflicten tussen de bandleden.

‘Daisy Jones & The Six is gemaakt als een soort muziekdocumentaire, waarin de bandleden na twintig jaar terugblikken. De serie gaat over een band met een speciaal voor deze serie gemaakt repertoire, vol liedjes die een beetje als Fleetwood Mac klinken. Het moet nog blijken een serie rondom een fictieve wereldhit uit de jaren zeventig gaat overtuigen. Tot de derde aflevering is het in ieder geval onderhoudend én het ziet er goed uit, dat LA van de jaren zeventig. Maar het voornaamste argument om door te kijken is actrice Riley Keough, die de zangeres Daisy Jones speelt. Keough is de kleindochter van Elvis, en zijn charisma heeft ze geërfd. Het gedoe eromheen met de band voelt tot nu toe als platgereden paden, maar voor Riley Keough als Daisy Jones blijf ik kijken.’