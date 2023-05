De beste series van de week: Queen Charlotte is goedwerkende mix van humor en kostuumdrama

Still uit Queen Charlotte: A Bridgerton Story.

Mark, je wil vandaag niet beginnen met een aanrader, maar met een serie die je opmerkelijk vond.

‘Ja. Ik zag dat de serie Citadel (★★☆☆☆, zes afleveringen) werd aangeprezen met een hoop toeters en bellen, onder andere met een ongebruikelijke abricampagne. Voordat de serie uitkwam, was al duidelijk dat het ging om een van de duurste producties ooit. Opmerkelijk, want voor Amazon is het streamen maar een uithoekje van het immense bedrijf. Citadel is een van hun prestigeproducties, net als het vorige week besproken avantgardistische Dead Ringers. Van Citadel wil het bedrijf een compleet universum maken, inclusief allerlei internationale spin-offs.

‘Meestal stoelen dat soort grote plannen op eerder bewezen succes, zoals bij The Last of Us dat gebaseerd is op een game die miljoenen mensen hebben gespeeld. Daar is op voorhand al een geïnteresseerd publiek voor, waarmee het risico om veel geld te steken in een serieversie van zo’n titel een stuk lager wordt dan wanneer je een generieke spionagetitel zoals Citadel uit de grond stampt.

‘Iedere aflevering van Citadel is een soort miniversie van James Bond of Mission Impossible, maar tegelijkertijd is er geen enkele moeite gedaan om er iets origineels van te maken. De serie is zo generiek dat het wel uit ChatGPT gerold lijkt. Het heeft allemaal elementen uit Jason Bourne-achtige films, alleen zijn die verreweg superieur aan het wat onbeholpen gedoe in Citadel.

‘Voor mij gaat het hier dus meer om een verbaasde constatering dan een aanrader. Het beweegt wel: er worden voortdurend dingen opgeblazen en hele batterijen aan mensen worden artistiek afgemaakt. Maar goed, als je daarvan houdt, raad ik de nieuwe John Wick-film aan.’

We zijn gewaarschuwd. Was Queen Charlotte: A Bridgerton Story beter te verteren?

‘Queen Charlotte is de derde spin-off in de superpopulaire Bridgerton-reeks op Netflix. De serie is geschreven en geproduceerd door Shonda Rhimes, die bekend is geworden met de kwaliteits-ziekenhuissoap Grey’s Anatomy. Rhimes sloot een deal met Netflix en scoorde meteen enorm met kostuumdrama Bridgerton, gebaseerd op de boeken van Julia Quinn. Bridgerton is deels op geschiedenis gebaseerd, maar speelde ook met de conventies van de vaak preutse kostuumdrama’s.

‘Een opvallend, a-historisch aspect is dat de cast allerlei verschillende achtergronden heeft. Over dat ‘kleurenblind’ casten ontstond naast lof ook een tegenreactie, want als we doen alsof kleur ook in die periode geen rol speelde, zijn er dingen waar de serie voor wegkijkt, zeiden critici. Sommigen vonden dat onder anderen de slavernij op die manier onzichtbaar werd gemaakt.

‘In Queen Charlotte zien we een mengelmoes van de jonge (gespeeld door India Ria Amarteifio) en oudere jaren (gespeeld door Golda Rosheuvel) van koningin Charlotte, die echt bestaan heeft. Charlotte was uitgehuwelijkt aan King George, die - net als in het echt - last had van allerlei wanen en uiteindelijk geïsoleerd leefde. Het huwelijk leverde wel vijftien kinderen op, die we ook in de serie tegenkomen tijdens de scenes met de oudere Charlotte. Anders dan in Bridgerton wordt er in Queen Charlotte wel naar huidskleur gerefereerd, waardoor sommige beschouwers het verhaal van Meghan Markle in de serie denken terug te zien: beiden voelen zich een buitenstaander in de koninklijke familie.

‘Als je van Bridgerton houdt, ga je Queen Charlotte ook leuk vinden. De mengeling van humor en kostuumdrama werkt goed, ook al is die niet helemaal historisch accuraat is. Deze Bridgerton spin-off belooft bijna de komst van een volgende, dus we zijn er op een goeie manier nog lang niet vanaf.’