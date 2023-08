De beste series van de week: How to with John Wilson is buitengewoon origineel, Knokke Off een fijne wegkijker

How to with John Wilson

Mark, je keek naar het derde seizoen van How to with John Wilson. Hoe zou je die serie omschrijven?

‘How To with John Wilson (★★★★★) is zo’n unieke serie dat het lastig is om precies uit te leggen wat het is. Je kan het beschouwen als een serie van korte documentaires over het leven in New York, of als een filmisch dagboek van John Wilson. Hij is een New Yorkse documentairemaker, die in elke aflevering een banale praktische vraag stelt. Vervolgens gaat hij op onderzoek uit, maar als je denkt dat je antwoorden krijgt, kom je bedrogen uit. Want hoe praktisch het vertrekpunt van ieder aflevering ook is, telkens komt Wilson terecht in een filosofische zoektocht.

‘Eén van de afleveringen heet bijvoorbeeld How to cook the perfect risotto. Die aflevering gaat uiteindelijk niet over risotto, maar over Wilsons buurvrouw. De oudere dame heeft tijdens de coronalockdowns voor hem gezorgd, en hij wil iets voor haar terugdoen. Je leert dus niet hoe je risotto maakt, maar hoe je omgaat met je buren in een grote stad. Een aflevering over waar je je batterijen moet dumpen, laat je uiteindelijk zien hoe je moet omgaan met slechte herinneringen.

‘How to with John Wilson heeft dus een soort formule, maar ook weer niet. Je weet echt nooit waar hij terecht gaat komen, en je krijgt de indruk dat Wilson dat ook niet weet van tevoren. In dit seizoen komt hij bovendien steeds meer achter zijn materiaal vandaan. Hij deelt meer over zichzelf en zijn eigen leven, wat dit derde seizoen extra bijzonder maakt. John Wilson is een buitengewoon originele geest, en deze serie lijkt de perfecte plek voor hem. Ik ben heel benieuwd wat zijn volgende stap zal zijn.’

Klinkt goed. Wat keek je nog meer?

‘Ik zag de Vlaamse serie Knokke Off. De tiendelige serie draait om rijke jongeren in de Belgische kustplaats Knokke. Veel van dat soort jongerenseries gaan over klassenverschillen, met een aantal geprivilegieerde karakters plus het minderbedeelde personage, dat zich moet invechten. In dit geval gaat het om rijkeluiskind Alex (Willem de Schryver), die een een relatie heeft met Louise (gespeeld door Vlaamse superster Pommelien Thijs). Als de Nederlandse Daan (Eliyha Altena) naar Knokke komt, ontstaat er een hoop spanning.

‘Qua ontspoorde-generatiethematiek en de hoeveelheid seks en drugs doet de serie aan Euphoria denken. Ik heb inmiddels een paar afleveringen gezien, en het is met veel flair gemaakt. Het ziet er goed uit, dankzij alle locaties aan zee heeft het een soort Instagramkwaliteit. Knokke Off haalt het niet bij series als Undercover of 1985, maar het is een zomerse wegkijker, die het erg goed doet op Netflix. De charme zit ’m in hoe gelikt alles eruitziet, en natuurlijk de jonge acteurs.’