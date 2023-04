De beste series van de week: een geestig geschreven politiek spel (‘The Diplomat’) en het uitzinnige ‘Mrs. Davis’

Keri Russell (links) als Kate Wyler in 'The Diplomat'.

Hoi Mark, welke serie raad je deze week aan?

‘Ik wil beginnen met Netflix-serie The Diplomat, de eerste serie van televisieschrijver Debora Cahn als showrunner. Zij heeft een paar seizoenen geschreven voor zowel The West Wing, een serie die zich in het Witte Huis afspeelt, als Homeland, over CIA-agent Carrie Mathison. Het is dus geen verrassing dat je elementen uit beide series vindt in The Diplomat.

‘In The Diplomat speelt actrice Keri Russell, bekend van The Americans, Kate Wyler, de vrouw van de bekende Amerikaanse ambassadeur Hal Wyler, gespeeld door Rufus Sewell. Ze werkten eerst samen in allerlei crisisgebieden in het Midden-Oosten; Kate achter de schermen, terwijl Hal als ambassadeur eigenlijk vooral het ceremoniële gedeelte van het werk deed.

‘Maar dan wordt Kate door het Witte Huis gevraagd om de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Londen te worden. Ze accepteert de baan. Net als ze geïnstalleerd is, breekt er een internationale crisis uit: een Brits schip wordt voor de kust van Iran beschoten, waarbij een hoop militairen omkomen. De Britse premier ziet het als een kans om zichzelf te profileren als sterke leider en stuurt op oorlog aan. Ondertussen is ook de ingewikkelde verhouding die Kate met haar echtgenoot heeft een rode draad. Hij moet ineens de tweede viool spelen, als man van de ambassadrice, terwijl hun huwelijk sowieso al onder druk stond.

‘The Diplomat is heel geestig geschreven. Het lijkt of Kate Wyler in het decor van The Crown treedt en alles binnenstebuiten keert. Bovendien steekt de The Diplomat erg gunstig af bij The Night Agent, een vergelijkbare serie die nu al wekenlang de best bekeken serie op Netflix is. Beiden spelen zich af rond het Witte Huis, maar als je ze vergelijkt, is The Night Agent wel heel clichématig. De acteerprestaties, de productie en het scenario van The Diplomat zijn een stuk beter.’

En wat zag je verder nog dat het aanraden waard is?

‘Ik zag de eerste twee afleveringen van Mrs. Davis, een uitzinnige HBO-serie die net online staat. Ik wilde vooral kijken omdat het de nieuwe serie van Damon Lindelof is, de man achter Lost en The Leftovers.

‘Mrs. Davis begint met een scène in de Middeleeuwen, waarin een stel kruisvaarders op de brandstapel terechtkomt. Daarna gaat het ineens over de heilige graal, de beker waar het bloed van Christus mee zou zijn opgevangen, en die op een mythische manier verbonden is met het lot van de wereld. Dan springen we naar een alternatieve versie van de moderne tijd, waarin een algoritme het leven op de planeet heeft overgenomen. We volgen een non die in contact komt met het verzet tegen dat algoritme. Als opdracht krijgt ze mee de heilige graal te vinden en te vernietigen, voordat de wereld ten onder gaat.

‘Het is vrij lastig vast te stellen in welk genre deze serie past, maar intrigerend is het zeker. Lindelof begint zijn series vaker met zo’n uitzinnige uitgangssituatie, en meestal loont het om de verhalen te blijven volgen. Je weet van tevoren nooit waar je terechtkomt.’