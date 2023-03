De beste series van de week: een documentairereeks met zulke onaangename hoofdpersonen, dat ze wel gecast lijken

Low Country: The Murdaugh Dynasty Beeld x

Hoi Mark. Welke serie is deze week het kijken waard?

‘Net als vorige week wil ik weer een goede true crime-serie tippen. Via Amerikaanse media kwam ik er namelijk achter dat veel mensen gegrepen waren door het proces tegen Alex Murdaugh. Zoals het vaak gaat met geruchtmakende zaken: je krijgt meteen een legertje true crime podcast- en documentairemakers achter je broek AAN. Low Country: The Murdaugh Dynasty is volgens mijn Amerikaanse collega’s de beste en meest beknopte versie is van het absurde verhaal.

De driedelige HBO-serie gaat over de familie Murdaugh uit Low Country, South Carolina. De familie heeft al vele generaties een groot advocatenbureau en sommige leden waren openbaar aanklager. Nogal een factor van belang in dat gebied: de Murdaughs delen duidelijk de lakens uit. Op een nacht gaat hun zoon met wat vrienden dronken varen in een nabijgelegen meer. Ze krijgen een ongeluk waarbij een meisje overboord valt. Maanden later wordt ze dood teruggevonden, waarna de macht van de Murdaugh-familie in werking treedt; de zoon ontkomt aan vervolging en probeert zelfs de schuld in een ander z’n schoenen te schuiven.

Dat is al een zaak die veel rumoer veroorzaakt, tot deze zoon en zijn moeder thuis worden doodgeschoten. Wraak, denk je eerst, maar vader Murdaugh wordt opgepakt. Vanaf dat moment duikt de documentaire steeds dieper in de familiegeschiedenis. De Murdaughs blijken al decennialang betrokken te zijn bij zwendelpraktijken, onverklaarde doden, en vreemde kwesties met zogenaamde verongelukte mensen. Low Country: The Murdaugh Dynasty wordt een afrekening met de honderd jaar dat de familie ongestraft illegale praktijken kon uitvoeren. De familieleden zijn natuurlijk niet gecast, maar ze zien er uit of ze expliciet gekozen zijn om hun rol te spelen. Het zijn extreem onaangename types.

De serie – en de rechtszaak tegen vader Murdaugh – maken duidelijk hoe macht corrumpeert. Het lijkt in het familie-dna te zitten dat ze overal mee wegkomen. In die zin is de documentaireserie bevredigend om te kijken: de evil familie wordt eindelijk gestraft.’

We gaan kijken. Wat vind je verder nog noemenswaardig?

‘Het is weliswaar geen serie, maar Netflix heeft een film gemaakt over het personage Luther, gespeeld door Idris Elba. Luther was de afgelopen jaren een heel goede en succesvolle misdaadserie. De speelfilm van nu heet Luther: The Fallen Sun.

Elba duikt voortdurend op in de ‘Wie moet de nieuwe James Bond worden?’-lijstjes, en de film knipoogt vaak naar dat idee. Helaas is de serie interessanter dan de film. Luther:The Fallen Sun lijdt aan een klassiek Netflixprobleem: een bekende ster, met een eenzijdig scenario. Het voelt een beetje als een serie die wordt teruggesneden naar een film met een vrij gemakzuchtig seriemoordenaarplot.

Maar het slot is een duidelijke cliffhanger. Als dit dus goed bekeken wordt kan dat duiden op het begin van een nieuwe Luther-serie, alleen dan in de vorm van films. Elba is een acteur waar je graag naar kijkt, en Luther is een ijzersterk personage. Hopelijk gaat Netflix dan wel nadenken over een beter scenario. Nog even afwachten, dus.’

