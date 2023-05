De beste series van de week: Dead Ringers is extreem goed gemaakt, maar niet voor iedereen

Rachel Weisz als Beverly en Elliot Mantle in Dead Ringers.

Mark, je wilde een serie waarin één actrice twee rollen vertolkt bespreken. Wat vond je van Dead Ringers?

‘De Amazon-serie Dead Ringers is gebaseerd op de gelijknamige film uit 1988, van David Cronenberg. Cronenberg maakt een specifiek type horror, en deze film ligt op het kruisvlak van horror en chirurgie. Klinkt onaangenaam, en dat is het ook. De film ging over tweelingbroers (een dubbelrol van Jeremy Irons) die beiden gynaecoloog zijn. In de Amazonserie Dead Ringers vertolkt Rachel Weisz ook zo’n dubbelrol, alleen zijn de tweelingartsen nu twee zussen.

‘De serie is geschreven door Alice Birch, die ook het boek Normal People van Sally Rooney op een voorbeeldige manier heeft bewerkt als serie. In Birch’s Dead Ringers zijn de tweelingzussen Beverly en Elliot Mantle twee ontspoorde vrouwen, waarbij de één een soort evil-kant heeft en de ander rationeler is. Ondanks hun verschillen hebben ze een dynamiek opgebouwd waarbij ze bijna zijn versmolten tot één persoon: ze voelen dat ze niet zonder elkaar kunnen.

‘De tweelingzussen worden dus allebei door Rachel Weisz gespeeld, die op een wonderbaarlijke magische film-manier toch dubbel in beeld is. Weisz speelt twee mensen die er hetzelfde uitzien en extreem met elkaar verknoopt zijn maar tóch subtiele verschillen hebben, en dat doet ze fenomenaal. Elk beeld dat de tweeling samen te zien is, kan natuurlijk niet zo opgenomen zijn. Toch zijn die scènes ongelooflijk suggestief, je gelooft meteen dat ze met z’n tweeën zijn. Dat is zowel op acteervlak als op technisch gebied overtuigend gedaan.

‘Dead Ringers is extreem goed gemaakt en enorm intrigerend, maar tegelijkertijd zou ik ’m niet zomaar aan iedereen aanraden. Het is een psychologische serie waar ook elementen van fysieke horror in zitten, wat betekent dat je naar allerlei realistische geboortes, keizersnedes en medische kwesties zit te kijken. Het is nogal indringend dus. Maar als je een van de rollen van het jaar wil zien, moet je naar Weisz kijken in Dead Ringers.’

Dat klinkt veelbelovend. Was Silo ook zo spannend?

‘De dystopische Apple TV+-serie Silo is een stuk meer rechttoe rechtaan. Ik heb maar een paar afleveringen gezien, maar ik zat er meteen in. De serie speelt zich af in een ondergrondse silo die honderden verdiepingen de grond in gaat. In de silo is een samenleving ontstaan, maar de mensen die er wonen hebben eigenlijk geen idee waarom hun leven zich daar afspeelt. Het enige wat ze weten is dat er bovengronds ooit iets catastrofaals is gebeurd en dat de silo is een soort schuilplaats is.

‘De serie speelt zich 140 jaar na die onduidelijke ramp af. Ik weet nog niet of het plot verrassend gaat zijn, maar de serie is duidelijk goed gemaakt. De hoofdrol wordt gespeeld door de Zweedse actrice Rebecca Ferguson. Ze speelt Juliette, een ingenieur die in de krochten van de silo werkt aan elektriciteits- en luchtinstallaties.

‘Bij zulke grote streamers wordt niet op geld gekeken, dus Silo ziet er overtuigend uit. Ook wordt er goed geacteerd én zitten er lekkere cliffhangers in. Het is eigenlijk precies wat je van zo’n serie hoopt.’