De beste series van de week: ‘Beef is een van de verrassendste Netflix-series van de laatste jaren’

Mark, waar gaat de serie Beef over?

‘De tiendelige Netflix-serie Beef verwijst niet naar rundvlees, maar naar ruzie. Die begint meteen in de eerste aflevering met een geval dat road rage genoemd wordt: mensen in het verkeer die woedend op elkaar worden, en dat op elkaar afreageren.

‘De ruziemakers zijn Danny Cho, gespeeld door Steven Yeun, en Amy Lau, door de comedian Ali Wong. Danny worstelt zich door het leven als kleine aannemer die voor z’n familie moet zorgen, terwijl hij in de financiële problemen zit. Amy heeft een huis, man, kind en een bedrijf waarmee ze dure vazen en planten levert aan de rijken van Los Angeles.

‘De hoofdpersonages lijken wat dat betreft niet op elkaar. Toch zijn er overeenkomsten: beiden leven duidelijk onder enorme druk, die ze op elkaar afreageren in het verkeer in Los Angeles. De ruzie loopt uit de hand en de twee proberen elkaar steeds te raken. Eerst op kinderachtige manieren, door bijvoorbeeld slechte recensies achter te laten, maar het escaleert in de loop van de serie naar steeds grotesker gedrag. Ondertussen komen de kringen waarin ze verkeren en hun relaties ook goed in beeld.

‘De verkeersruzie is een ijzersterke manier om twee uiteenlopende maatschappelijke klassen bij elkaar te brengen. De socio-economische werelden van de rijke Amy en de worstelende Danny raken elkaar eigenlijk niet, behalve op de weg. Uiteindelijk weet je niet of je naar een heel zwarte komedie of een drama zit te kijken. Soms zie je absurd geweld, maar bij sommige scenes zit je weer met tranen in je ogen te kijken. Wong en Yeun spelen de rollen van het jaar. Daarnaast is hun omgeving scherp geschetst, waardoor je een complexe wereld instapt waarin ongelofelijk veel gebeurt. Beef is een van de verrassendste Netflix-series van de afgelopen jaren.’

Klinkt goed. Dan wilde je het nog over War Sailor hebben.

‘Jazeker. Krigsseilere, of War Sailor in het Engels, is eigenlijk een Noorse – nogal lange – speelfilm die is gehermonteerd als driedelige serie op Netflix. De serie gaat over de Noorse koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog. We volgen twee vrienden, die op schepen aan het werk zijn op het moment dat nazi-Duitsland Noorwegen bezet. De twee vrienden en hun families worden zo op verschillende manieren de oorlog in gesleurd. Je kan het vergelijken met de Nederlandse film De Slag om de Schelde: een vergeten hoofdstuk in de geschiedenis.

‘De laatste aflevering gaat over hoe het met de twee vrienden en hun families gaat ná de oorlog. Dat is een originele invalshoek, hoe moeilijk het is om oorlogstrauma’s om te gaan tijdens als iedereen zwijgt. War Sailor is een degelijk, goed gemaakt drama met - zoals wel vaker in Scandinavische series - heel goede acteurs. Zeer de moeite waard.’