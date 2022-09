De beste series deze week: verstikkende scènes uit een ziekenhuis, en nóg een seizoen van The Handmaid’s Tale

Five Days at Memorial.

Dag Mark, welke serie mogen we deze week niet missen?

‘Ik zag Five Days at Memorial (drama, Apple TV Plus, acht afleveringen), gebaseerd op een gelijknamig non-fictieboek uit 2013. De serie gaat over de storm in New Orleans, orkaan Katrina, en het verstikkende effect dat die storm had op een ziekenhuis in de stad. De openingsscène komt binnen: wanneer na vijf dagen het ziekenhuis dan eindelijk geëvacueerd is, blijkt dat er 45 dode patiënten in het gebouw liggen.

‘De gebeurtenissen in dat ziekenhuis tonen in het klein wat er in de hele stad misging. Katrina kondigde zich al dagen vooraf aan als de grootste storm die ooit aan land zou komen in de VS. Iedereen zette zich daar dus schrap voor. Uiteindelijk werd New Orleans minder erg getroffen dan gedacht, en dus haalde iedereen in dat ziekenhuis aanvankelijk opgelucht adem: het valt mee, het gebouw staat nog.

‘Maar het ergste moest, weten we nu, nog komen. De gammele waterscheidingen bezweken onder hoog water en regenval, New Orleans raakte overstroomd. Dát was de echte ramp. De stroom in de stad viel uit, op dag drie stond het water in het ziekenhuis zo hoog dat ook de noodgeneratoren het begaven. Nou, dan gaat het dus echt om leven en dood, met zwakke mensen die aan de beademing liggen, en krijg je een onhoudbare situatie.

‘In deze sterke reconstructie, met allemaal geweldige acteurs, wordt duidelijk dat er geen draaiboek lag en niemand verantwoordelijkheid nam. Dat gold niet alleen binnen dat ziekenhuis, maar voor elke bestuurslaag. Er was een enorm gebrek aan kennis, passiviteit overheerste. Wanneer de evacuatie eindelijk op gang komt, blijkt dat het medisch personeel lang niet iedereen mee kan nemen. Er worden patiënten geëuthanaseerd, zonder hun toestemming. De gedachte is: straks is dit ziekenhuis leeg en sterven deze mensen een langzame dood, en dat is nóg erger. Zeer dramatisch.

‘Maar in Five Days at Memorial wordt ook ingegaan op de vraag: wiens schuld was dit? Bij wie lag de verantwoordelijkheid? En welke beslissing werd met welke reden genomen? Ik vond het erg indrukwekkend en boeiend om te zien.’

En dan: alweer het vijfde seizoen van The Handmaid’s Tale. Wat krijgen we te zien?

‘Het eerste seizoen, gebaseerd op de klassieker van Margaret Atwood, was een waar meesterwerk. Daarin wordt duidelijk dat een groot deel van de mensheid onvruchtbaar is geworden. De weinig vruchtbare vrouwen die er nog wel zijn, worden in het land Gilead – voorheen Amerika – gedwongen om voor nageslacht te zorgen. Aangezien de serie zo populair was, dachten de makers: we moeten verder met dit verhaal. In het vierde seizoen, ik spoel even door, ontsnapt hoofdpersonage June naar Canada, het beloofde land dat nog een democratie is met gelijke rechten voor vrouwen. Nu, in het vijfde seizoen van The Handmaid’s Tale (Amazon, tien afleveringen), wil ze tóch weer terug, omdat haar kind nog vastzit in Gilead.

‘Hoewel dit nieuwste seizoen wederom goed gemaakt is en de acteurs goed in hun rollen zitten, denk ik ook: daar gaan we weer. De oorspronkelijke kracht van het ijzersterke eerste seizoen neemt wat af. De makers zijn te lang doorgegaan. Als kijker hoop je op catharsis, afronding. Maar goed, ik zal deze serie blijven volgen tot het bittere eind. Ik ben tóch weer benieuwd waar dit heengaat.’