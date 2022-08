De beste series deze week: Under the Banner of Heaven en How to With John Wilson

How to With John Wilson.

Deze week tip je, na het tamelijk krankzinnige The Rehearsal, wederom een serie waar komiek Nathan Fielder (als producent) bij betrokken is. Wat zien we in How to With John Wilson?

‘De opzet van How to With John Wilson, gemaakt door HBO Max, is een knipoog naar de klassieke youtube-tutorial, waarin heel basaal wordt uitgelegd hoe je iets in elkaar schroeft of een bepaald gerecht klaarmaakt. John Wilson hanteert die vorm op zijn dagelijkse leven in New York. Elke aflevering begint ook met een praktische vraag: hoe maak je risotto, hoe investeer je in onroerend goed? Vervolgens loopt Wilson rond in zijn stad, zijn camera gebruikend als schetsboek.

‘Waar je als kijker snel achter komt, is dat die oorspronkelijk praktische vraag Wilson al gauw op talloze dwaalsporen brengt. Hij slaat werkelijk iedere zijweg in, een manier om in contact te komen met mensen die hij onderweg tegenkomt. Wilson spreekt met opvallende figuren, onopvallende figuren, en zoekt soms tot in het absurde antwoord op de vragen die hij zichzelf stelt. Zo ziet hij in de supermarkt van een skioord dat de zakken chips opgeblazen zijn. De winkelbediende zegt: dat komt omdat we hier zo hoog zitten. Wilson stelt zichzelf daarop de haast kinderlijke vraag: hoe hoog moet je gaan voordat een zak chips ontploft? Dat gaat hij – camera in de hand – vervolgens uitzoeken. Hij toont de absurde komedie van het leven.

‘Tegelijkertijd laat deze serie ook zien hoe Wilson zich door het leven beweegt. De overkoepelende les is: zo ziet het leven eruit, hier moeten we het mee doen. En er zijn ook ontroerende momenten. In de aflevering over risotto wil Wilson eens voor zijn hospita koken, die altijd voor hem kookt. Maar tijdens het filmen gaat New York in lockdown, waarmee de vraag verandert in: wat kun je in een grote stad voor je medemens betekenen? How to With John Wilson duurt telkens een halfuurtje en is zo’n serie waarmee je graag de dag afsluit.’

En wat zag je verder nog?

‘De dramaserie Under the Banner of Heaven, te zien op Disney Plus en gebaseerd op een truecrimeverhaal van Jon Krakauer. Hij is echt een non-fictiester. Eerdere boeken van hem zijn ook verfilmd. Under the Banner of Heaven gaat over een geruchtmakende moordzaak uit 1984 die zich in mormoonse kringen afspeelde. Een moeder en een jong kind werden op gruwelijk wijze vermoord. Zij behoorden tot de Lafferty’s, een grote en zeer traditionele familie.

‘Het perspectief ligt bij de twee rechercheurs, waarvan er een, gespeeld door Andrew Garfield, zelf mormoons is. Tijdens het onderzoek naar wat zich nou precies binnen die familie heeft afgespeeld, belandt hij in een geloofscrisis. De Lafferty’s zijn duidelijk geradicaliseerd en verlangen terug naar de traditionele oerprincipes van het mormoonse geloof. Ze erkennen de Amerikaanse overheid niet en leven enkel volgens hun eigen wetten. Daardoor komt de rechercheur, gespeeld door Garfield, steeds verder in de knel: wat zegt deze zaak over zijn eigen geloof? We hebben hier te maken met een goed gemaakte thrillerserie, die diepte krijgt door de rol van het mormoonse geloof.’