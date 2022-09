De beste series deze week: The Rings of Power en We Need to Talk About Cosby

We Need to Talk About Cosby.

Deze week begint de grote fantasyserie The Rings of Power. Jij zag de eerste twee afleveringen, Mark. Wat maak je ervan?

‘Laat ik eerst even kort vertellen hoe het ook alweer zit. We kennen nagenoeg allemaal de fameuze verfilming van J.R.R. Tolkiens The Lord of the Rings-trilogie, geregisseerd door Peter Jackson. Tolkien liet echter veel meer geschriften na, waarin een complete geschiedenis rond die Rings-wereld wordt geschetst. Dat maakt van deze ‘bijlages’ een oeuvre op zich. Met name Tolkiens zoon zag het als zijn missie om deze geschiedenis verder uit te werken. En dát zien we terug in The Rings of Power, een serie die zich duizenden jaren vóór de komst van Frodo en Bilbo afspeelt, de bekende hobbits uit de trilogie.

‘Goed, het is natuurlijk ontzettend lastig om na twee afleveringen een weloverwogen oordeel te vellen. Een serie zoals The Rings of Power (Amazon, fantasy, acht afleveringen) kent een enorme aanloop en telt vele personages. Die moeten allemaal worden geïntroduceerd, kijkers moeten te horen krijgen: wat staat er op spel?

‘Wél is duidelijk waar het geld naartoe is gegaan. Er is sprake van een ongekend epische aanpak, zeker voor een tv-serie. Je wordt ondergedompeld in de wereld van de elven, dwergen en mensen – die allemaal op verschillende imaginaire plekken wonen die spectaculair in beeld worden gebracht. Trouwe Rings-kijkers zullen dit seizoen overigens de landschappen in Nieuw-Zeeland herkennen, waar ook Peter Jackson zijn films schoot. De volgende seizoenen – er komen er nog vier – worden opgenomen in Engeland en op andere Europese locaties. Dat is vooral gedaan om de kosten nog enigszins te beperken, wat dan weer gek klinkt wetende dat er naar schatting maar liefst een miljard dollar in dit hele project is gestoken.

‘Amazon neemt daarmee een enorme gok. Het wordt interessant om te zien of die investering zich uitbetaalt. Je wilt niet dat het niet landt en kijkers schouderophalend reageren. Amazon moet immers nóg vier seizoenen maken. Het helpt daarbij niet dat The Rings of Power, en dat geldt ook voor Game of Thrones-prequel House of the Dragon, het als het ware moet opnemen tegen het origineel. Fans zullen deze serie hoe dan ook gaan vergelijken met de filmtrilogie van Peter Jackson, de succesvolste trilogie ooit gemaakt. Dat zijn nogal grote schoenen om te vullen.’

En wat zag je verder nog dat het aanraden waard is?

‘We Need to Talk About Cosby (NPO Plus, documentaire, vier afleveringen), dat je nu in zijn geheel kunt terugkijken. De zwarte comedian W. Kamau Bell beziet daarin vanuit zijn persoonlijke perspectief de val van Bill Cosby, die voor zwarte comedians gold als een soort godfather. Dat zit ’m in de comedyalbums die hij maakte, en natuurlijk komt daar later het succes van The Cosby Show bij.

‘We weten nu dat Cosby een parallel bestaan leidde en een man was die vrouwen drogeerde en verkrachtte. Kamau Bell verzamelt allerlei mensen die opgroeiden met Cosby, en confronteert hen vervolgens met zijn twee gezichten. Enerzijds was hij een rolmodel voor ze, anderzijds pleegde hij verraad op hun jeugd. Ondertussen toont Kamau Bell hoe er al die tijd sporen van ‘evil’ Cosby in zijn openbare werk te zien waren. Zo heeft Cosby het op die comedyalbums al vaak over drugs en ook in The Cosby Show wordt gezinspeeld op verdovende middelen. Je ziet bij de mensen die Kamau Bell interviewt het kwartje vallen. Hij confronteert ze met hun eigen herinneringen.

‘Dan resteert voor Kamau Bell de vraag: kan je het één los zien van het ander? Blijft dat emanciperende belang dat Cosby voor zwarte Amerikanen heeft gespeeld enigszins overeind, wetende wat hij heeft gedaan? Het onderzoek naar precies dat dilemma levert een ontzettend boeiende documentaireserie op.’

