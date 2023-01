De beste series deze week: ‘The Playlist’ vertelt een razend interessant verhaal over de opkomst van Spotify

Een stil uit ‘The Playlist’.

Dag Mark, we gaan het hebben over Spotify. Wat vond je van Netflix-serie The Playlist?

‘Dit is een zesdelige dramaserie over het ontstaan van Spotify, de muziekstreamingdienst die – ik moest het even opzoeken – in 2006 werd opgericht. Spotify is, net als Netflix, niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. The Playlist is gebaseerd op een boek over de geschiedenis van het bedrijf, Spotify Untold, geschreven door twee Zweedse journalisten. Er is ook een gelijknamige Zweedse serie. Ik vind The Playlist een interessante serie, vooral door het teruggaan naar de beginjaren.

‘In elke aflevering wordt een deel van de geschiedenis van Spotify verteld vanuit het perspectief van een betrokken personage. Zo zien we in de eerste aflevering de ceo en man die de technologie heeft uitgevonden, Daniel Ekberg. De aflevering daarop gaat over de baas van Sony in Zweden, de gevestigde orde die overtuigd moest worden van Spotify. In de derde aflevering volgen kijkers een vrouw die achter de schermen als jurist alle contracten met verschillende platenmaatschappijen heeft gesloten.

‘Het verhaal van de woelige beginjaren wordt steeds vanuit een ander perspectief verteld en dat werkt gewoon goed. The Playlist toont ook de chaos in de muziekwereld rond het jaar 2000, in aanloop naar de oprichting van Spotify. Je had toen de piraten, met als een van de grootste partijen Pirate Bay. Dat was net als Spotify ook een Zweedse club, die meer vanuit een hackersmentaliteit het monopolie van de grote muziekpartijen probeerde op te breken. Spotify bracht voor het eerst een elegante manier om snel toegang te krijgen tot al die muziek. Dat kon je niet zeggen van Pirate Bay, een rommelige site vol rotzooi. We denken er nu nauwelijks nog over na, maar het is toch vrij ongelooflijk hoe alle muziek van de wereld meteen te horen is.

‘Het zesde en laatste deel gaat over de toekomst van Spotify. Een vrij vreemde aflevering waar ik nog niet helemaal over uit ben. We zien daarin hoe een zangeres, gespeeld door de in Zweden bekende zangeres Janice, het gezicht wordt van een wereldwijde opstand tegen Spotify, dat de rol van platenmaatschappijen zou hebben overgenomen en nu mag bepalen wat muzikanten verdienen. Voor de Taylor Swifts van de wereld is dat aanzienlijk, maar met regelmaat hoor je dat kleinere artiesten slechts een paar tientjes per maand overhouden aan die hele Spotify-constructie. Goed, The Playlist is niet de allerbeste dramaserie, maar ze vertelt wel een razend interessant verhaal.’

Je bespeurt een trend in serieland: series worden steeds vaker de nek omgedraaid, of belanden op een andere streamer. Hoe zit dat?

‘Je ziet dat de grote streamingdiensten de laatste weken een aantal grote titels hebben teruggetrokken. Netflix lanceerde vorig jaar de fantasyserie 1899, die werd opgezet met het idee: dit is het eerste seizoen, maar in de volgende seizoenen gaan we pas écht los. En plots kondigde Netflix aan dat er geen tweede seizoen komt. Daarmee laat je fans natuurlijk ongelooflijk hangen – nog even los van de makers die dachten een verhaal te vertellen dat zich uitspant over drie seizoenen. Zo zijn er meer series vrij abrupt verdwenen, sommige waren zelfs al opgenomen.

‘Dat heeft te maken met het feit dat de streamers niet meer alleen investeren in nieuwe producten om nieuwe abonnees te werven. Aandeelhouders en bedrijven vinden: het wordt tijd om winst te gaan maken en niet eindeloos miljoenen te steken in nieuwe producties. Die ontwikkeling zal zich komend jaar zeker voortzetten. Ik vraag me af welke invloed dat gaat hebben op komende series. Er zijn maar weinig makers die gegarandeerd nieuwe seizoenen mogen produceren. Dat betekent ook dat series op een andere manier verhalen gaan vertellen, waarbij binnen een seizoen vaker een afgerond verhaal te zien is. Zélfs als je groen licht hebt, is een nieuw seizoen geen zekerheid.’

En ook deze series zijn het kijken waard:

De post-apocalyptische wereld in The Last of Us (★★★★★) is huiveringwekkend overtuigend.

Three Pines (★★★★☆) is een voortreffelijke aanvulling op de populaire whodunits van het afgelopen jaar.