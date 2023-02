De beste series deze week: ‘Strike’ is comfortabel kijkvoer uit het macabere brein van J.K. Rowling

Acteurs Holliday Grainger en Tom Burke in ‘Strike’.

Mark, wat is de serie van de week?

‘Ik wil het hebben over de serie Strike, gebaseerd op de misdaadboeken van J.K. Rowling die ze na Harry Potter schreef onder het pseudoniem Robert Galbraith. Die draaien om speurder Cormoran Strike en zijn zeer populair. Vorig jaar verscheen alweer de zesde roman, elk boek vertelt steeds een losstaand mysterie dat door hetzelfde detectivebureau wordt opgelost. De boeken worden steeds dikker; deel zes, The Ink Black Heart, telt meer dan duizend pagina’s. Totaal crazy, binnen het misdaadgenre.

‘Het seizoen dat nu te zien is op HBO Max is een verfilming in vier delen van het vijfde boek, Troubled Blood. Strike is dus al een tijdje bezig – ingewikkeld genoeg op verschillende streamers. Je kunt dit vijfde seizoen prima los bekijken, omdat je in een nieuw mysterie belandt. Daarbij krijg je al vrij snel in de gaten dat er tussen de twee hoofdpersonages, speurder Strike en zijn partner Robin – een knipoog naar Batman en Robin – ook een onderhuidse romantische spanning is. Een verplicht ingrediënt in dit genre, zou ik bijna zeggen.

‘In dit vijfde seizoen worden Strike en Robin ingehuurd door een vrouw die de verdwijning van haar moeder – vele jaren geleden – opgelost wil hebben. Een coldcasezaak, dus. Ik bespeur een trend: de Schotse misdaadserie Karen Pirie en de Canadese Three Pines draaiden ook al om verdwenen vrouwen uit het verleden waar eerder niet naar werd omgekeken, door incompetente dan wel corrupte rechercheurs. Ik heb het gevoel dat daar binnen het genre een thema gevonden is.

‘De avonturen waar de twee zich over buigen, komen duidelijk uit het macabere brein van J.K. Rowling. Zij weet vrij verschrikkelijke plots te bedenken waarin mensen elkaar nogal wat aan doen. Toch is Strike comfortabel kijkvoer, vind ik, het is goed gemaakt. Wat je wilt in dit genre is én verrast worden én toch ook gewoon lekker achterover leunen en genieten van de fijne clichés die zo’n speurdersdrama met zich meebrengt. Rowling toont als een moderne Dickens het web van de stad Londen, waarbij de detective steeds huizen in- en uitloopt en in verschillende milieus terechtkomt. Echt een leuke serie, Strike.’

Dan wilde je nog even de serie Normal People noemen. Waarom?

‘Normal People, twee jaar geleden een van de series van het jaar, is een verfilming van het tweede boek van Sally Rooney en staat nu – eindelijk – op NPO Plus. Eerder was de serie weliswaar al op de streamer te zien, maar de deal was toen dat je slechts een of twee afleveringen kon kijken. Daarna verdwenen ze weer. Lastig om dan nog in te halen.

‘De twee hoofdrolspelers, Daisy Edgar-Jones en Paul Mescal, zijn inmiddels sterren. Mescal is dit jaar zelfs voor het eerst genomineerd voor een Oscar, voor zijn rol in de film Aftersun. In Normal People spelen zij een jongen en een meisje uit verschillende milieus die zich onweerstaanbaar tot elkaar aangetrokken voelen. Dit is een van de beste series van de laatste jaren, een totale hartbrekende ervaring – en nu dus in z’n geheel te zien.’