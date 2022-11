De beste series deze week: ‘Star Wars: Andor’, op de valreep een van de topseries van het jaar

Acteur Diego Luna in ‘Star Wars: Andor’.

Mark, jij bent tamelijk enthousiast over Star Wars: Andor. Waarom?

‘Ja, Andor is inmiddels de vierde serie op Disney Plus die hangt aan Star Wars. De eerste was het knap gemaakte The Mandalorian, daarna volgden nog twee reeksen die ik vrij matig vond en alleen interessant waren voor hardcore Star Wars-fans. Andor is een compleet andere serie, een stuk rauwer. Het Star Wars-universum was altijd voor alle leeftijden, zo schreef ik in mijn recensie, nu krijg je echt het gevoel: dit is de versie voor volwassenen.

‘In de Star Wars-wereld is de strijd tussen goed en kwaad – het tirannieke Galactic Empire versus de opstandige Rebel Alliance – altijd een soort invuloefening geweest. De good guys worden vertolkt door knappe acteurs, de bad guys zijn buitenaardse monsters of stormtrooperachtige figuren in plastic pakken. Die strijd tussen goed en kwaad wordt als een gegeven beschouwd. De maker van Andor heeft duidelijk grotere ambities. Voor het eerst worden de wandaden in het universum ook écht als wandaden beschreven, die het beste passen in een soort naziregime.

‘Hoofdpersoon Cassian Andor, gespeeld door Diego Luna, worstelt met de vraag wat hem in deze wereld een rebel maakt. Het fijne is dat de acteurs in de bijrollen voor de verandering eens goede teksten hebben, en dus niet alleen maar van die typische Star Wars-technospeak uitbraken. Kijkers die zich niet per se afficheren als fan, kunnen daardoor ook genoeg uit deze serie halen.

‘Vooral de laatste paar afleveringen van de twaalf in totaal, waarin Cassian Andor op een soort gevangenisplaneet terecht is gekomen, maken Star Wars: Andor op de valreep tot een van de beste series van het jaar. Het ziet er fris en knap gemaakt uit en ik leefde echt mee met de personages – er staan echt dingen op het spel. Je kunt je als kijker daardoor veel beter verhouden tot ze, best uitzonderlijk binnen dit genre. Grappig wel: we keken dit najaar vooral naar prestigeprojecten The Rings of Power en House of the Dragon. Nu blijkt Star Wars: Andor de beste fantasyserie te zijn.’

En nog even over Netflix-hit 1899, waar je juist niet zo lyrisch over bent.

‘1899 is van de makers van Dark, de succesvolste Duitse Netflix-serie. Ik schreef eerder dat dat heel goed is gemaakt en er waanzinnig uitziet. Het is ook mysterieus en gelaagd, en speelt in verschillende tijdvakken: jonge personages kunnen hun eigen volwassen versie tegenkomen. Klinkt als een puzzel en dat wás het ook. Maar dat mag best soms, als het goed gemaakt is.

‘Nu is met nog meer budget 1899 gemaakt. Dat begint op een oceaanstomer op weg van Europa naar Amerika, met voornamelijk migranten aan boord. Een kleine waarschuwing: zet vooral níét de nagesynchroniseerde Engelse versie aan, alle personages spreken namelijk hun eigen taal. In de eerste aflevering dient zich meteen het grote mysterie aan. Het gesprek aan boord gaat over een schip dat vier maanden eerder is vertrokken, maar nu spoorloos is verdwenen. Na een teken van leven wordt besloten naar dat schip op zoek te gaan.

‘Ik ga niet weggeven wat hier allemaal speelt, maar het is mysterie gestapeld op mysterie. Ieder personage draagt ook een geheim met zich mee. Veel meer dan Dark vóélt 1899 ook echt als een puzzel. Er zijn te veel personages en mysterieuze gebeurtenissen. En het gekke is: ondanks al die mysteries, voelt het allemaal toch wat sloom. Daarbij is het schrijven van een goed script nou niet echt de kracht van de makers.

‘Goed, kijkers willen massaal thrillerachtige horror- en mysterieverhalen, dat biedt 1899 in overvloed. Maar mijn ding is het niet helemaal.’