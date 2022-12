De beste series deze week: stadse liefdesperikelen en sterke acteurs in ‘Modern Love Amsterdam’

Een stil uit Modern Love Amsterdam.

Welke serie tip je deze week, Mark?

‘Ik wil beginnen met Modern Love Amsterdam, te zien op Amazon. Die serie is gebaseerd op een rubriek in The New York Times, Modern Love, over liefdesperikelen in de grote stad. Het succes van die rubriek leidde tot een serie die zich – net als de verhalen – in New York afspeelt. Daarbij stelt de krant zich op als een soort dramaproducent, vrij bijzonder. Inmiddels zijn er ook een aantal internationale edities gemaakt, in India en Japan. Nu zijn we in Nederland beland, voor een zesdelige serie in Amsterdam.

‘Producenten Amazon en The New York Times zochten hier ter plekke Nederlandse scenarioschrijvers om aan de serie te werken. Denk aan Robert Alberdingk Thijm, samen met Norbert ter Hall de maker van de Nederlandse klassieker A’dam - E.V.A. Daaraan doet Modern Love Amsterdam ook het meeste denken, vond ik. En qua acteurs hebben we ook niks te klagen, met namen als Hannah Hoekstra, Fedja van Huêt, Rifka Lodeizen en Eva van de Wijdeven, die dan weer eerder naast Teun Luijkx de hoofdrol speelde in A’dam - E.V.A.

‘Elke aflevering gaat over een relatie of het vinden van liefde. Heel aardig gedaan, al merkte ik wel dat de ene schrijver er beter in slaagt dan de andere om in een halfuurtje een mooi, afgerond verhaal te vertellen. Een sterk voorbeeld is de aflevering van Anne Barnhoorn. Daarin volgen we iemand die een kaartje in de supermarkt ziet hangen waarop zoiets staat als: ‘Ben jij die vrouw met krullen die ik laatst in het park zag? Ik wil graag met je afspreken.’ Ze raakt ervan overtuigd dat zij dat is. Daar komt een ontmoeting uit, er volgt een onverwachte twist – precies goed voor dat halfuurtje.’

En dan: een Schotse misdaadserie waar je erg enthousiast over bent.

‘Klopt ja, ik had even geen zin in Amerikaanse toestanden of Scandinavisch werk, en vond op NPO Plus een misdaadserie die Karen Pirie heet. Die is gebaseerd op de boeken van de Schotse auteur Val McDermid en bestaat uit drie afleveringen van elk anderhalf uur. Haar werk draait steeds om een vast personage, een van die personages is rechercheur Karen Pirie.

‘In mijn recensie schreef ik al: bij het zien van sommige series wil je meteen op Google Maps opzoeken waar het verhaal zich afspeelt, net als bij het Siciliaanse stadje Taormina in The White Lotus. Nu werd ik benieuwd naar het middeleeuwse universiteitsstadje St Andrews.

‘We volgen dus een jonge rechercheur, gespeeld door Lauren Lyle. Ik kende haar nog niet goed, maar zeker is dat ze hier een hele sterke rol neerzet. Zij wordt bij een cold case-zaak betrokken, die gaat over een vrouw uit St Andrews die 25 jaar geleden vermoord is. De dader is nooit gepakt. De Schotse recherche merkt dat er een podcast wordt gemaakt over die oude zaak. Om te voorkomen dat de incompetentie van de recherche aan het licht komt, wordt de zaak een beetje symbolisch opnieuw geopend – onder leiding van de jonge en relatief onervaren rechercheur Karen Pirie.

‘Vervolgens ontvouwen zich twee tijdlijnen, echt goed gedaan door de makers. Enerzijds zien we de omstandigheden rond de dood van die vrouw 25 jaar geleden, anderzijds volgen we het onderzoek. Hoewel die Karen Pirie niet erg serieus wordt genomen, heeft ze zelf het gevoel dat ze op een missie is. Ze haalt op een gegeven moment steeds meer zaken boven tafel, dingen die ook gaan over het toenmalige onderzoek en de steken die destijds zijn laten vallen. Dat brengt haar in botsing met de huidige leiding. De halsstarrigheid waarmee Lauren Lyle rechercheur Karen Pirie speelt vond ik sterk, en soms ook erg geestig. Zij mag in meer series centraal staan.’

En ook deze series zijn het streamen waard:

Het slot van het tweede seizoen van The White Lotus (★★★★☆) is bijzonder bevredigend, op een explosieve manier.

De Nederlandse misdaadserie Sleepers (★★★★☆) is razend spannend.