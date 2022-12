De beste series deze week: Sleepers, weer een uitstekende misdaadserie van Nederlandse bodem

Acteur Robert de Hoog in ‘Sleepers’.

Mark, deze week staat in het teken van de Nederlandse serie – die almaar beter wordt.

‘Ja, laat ik deze week beginnen met de nieuwe zesdelige serie Sleepers, die vanaf morgen te zien is op Videoland. Op dat platform vinden we vaker het ruigere misdaadwerk, zoals Mocro Maffia. Sleepers is een serie van Simon de Waal, die zijn ervaring als rechercheur verwerkt in zijn boeken en scenario’s. Hij werkt hier samen met acteur Robert de Hoog, die ook in Mocro Maffia speelt.

‘Sleepers is gebaseerd op een gerucht in de misdaadwereld; die wereld zou mensen op de politieacademie weten te plaatsen. Zulke ‘sleepers’ kunnen vervolgens undercover opereren en krijgen toegang tot allerlei informatiesystemen. Hoofdpersoon Martin, gespeeld door Robert de Hoog, is zo’n sleeper. In flashbacks zien we hoe hij als een soort straatjongen samen met een kompaan is gerekruteerd door een onderwereldfiguur, gespeeld door Hans Kesting. Die beheert een aantal lucratieve drugslijnen waarop wordt geaasd door nieuwe criminelen, die veel bruter en nietsontziender zijn. Onze hoofdpersoon vraagt zich af: wil ik hier wel mee in zee?

‘Dan werkt Martins vrouw ook nog eens bij de politie. Hij probeert zijn dubbelrol voor haar te verbergen en is gevangen tussen twee werelden. De rol van de serie is weggelegd voor Teun Kuilboer, die Martins jeugdkompaan speelt. Hij begon ooit als een kleine crimineel, maar wordt nu meegesleept in een machtsstrijd in de onderwereld en draait helemaal door. De nieuwe drugsbaas wordt overigens gespeeld door Julmar Simons, beter bekend als rapper Adje. Ik las dat hij zelf best wat ervaring heeft in het criminele milieu. Hij maakt in deze rol een sterke indruk; er gaat een immense dreiging van zijn verschijning uit wanneer hij voor de camera stapt.

‘Al met al weer zo’n uitstekende, goed gemaakte misdaadserie. We kunnen wel stellen dat dit überhaupt een ongelofelijk goed jaar voor de Nederlandse serie was. Ik noem een titel als The Spectacular, over de IRA-aanslagen in Nederland in de jaren tachtig, of Netflix-serie Dirty Lines, over de opkomst en ondergang van de Nederlandse sekslijnen. En dan heb ik een hoop producties nog niet genoemd.

‘Je merkt dat Nederlandse series omhoog worden getrokken door de concurrentiestrijd en de slag om de kijker, er is meer budget en tijd voor. Later deze week presenteert de Volkskrant haar lijst met beste series van het afgelopen jaar. Ik kan alvast verklappen: twee Nederlandse titels halen de top-tien, terwijl Nederlands drama nooit eerder zo hoog eindigde.’

Waarvan akte. En dan wil je nóg een sterke Nederlandse serie noemen, toch?

‘Klopt, en wel VPRO-jeugdserie Lampje, de verfilming van een jeugdboek van Annet Schaap, die het schreef én illustreerde. Sinds gisteren online op NPO Plus te zien, begin januari wordt de serie uitgezonden op tv. Lampje is een modern sprookje over een meisje dat in een vuurtoren woont. Maar dan gaat op een avond alles mis.

‘Aansluitend op wat ik net al zei: wederom is hier veel tijd en aandacht ingestoken, het ziet er allemaal heel goed uit. Er spelen sterke oudere acteurs in en we zien nieuwe gezichten. Ook een jeugdserie als deze toont maar weer: het algehele niveau van de Nederlandse serie is gestegen.’

