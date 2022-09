De beste series deze week: Oogappels en Abbott Elementary

Abbott Elementary.

Dag Mark, we beginnen met een serie van Nederlandse makelij. Wat is er goed aan Oogappels?

‘Die populaire serie, alweer bezig aan zijn vierde seizoen, is vooral ontzettend herkenbaar. Oogappels (NPO Start, tien afleveringen) is duidelijk zo’n serie over waar ‘gewone’ mensen in het dagelijks leven mee bezig zijn. We volgen een aantal gezinnen en binnen die gezinnen gaat het voortdurend over de verhouding tussen de ouders en hun kinderen – hun oogappels. Goed, zoals ouders weten zijn dat niet per se probleemloze verhoudingen.

‘Om te beginnen doen zo ongeveer alle grote Nederlandse acteurs mee. Dat is toch wel een van de grote kwaliteiten van zo’n serie. Denk aan mensen als Ramsey Nasr, Malou Gorter en Jeroen Spitzenberger. Nasr en Spitzenberger waren ook de twee acteurs die excelleerden in Het jaar van Fortuyn, dat ik eerder dit jaar vijf sterren gaf. Nu spelen zij, op uitstekende wijze, twee huisvaders. In elke aflevering zit wel een lach en een traan, een beetje soap-achtig, maar goed gedaan.

‘Uit een kleine rondvraag op de redactie bleek dat er best wat mensen keken naar Oogappels, vaak mét hun kinderen. Dat is ook precies de doelgroep. Het leuke is om te zien dat de kinderen die in het eerste seizoen nog pubers zijn, zijn meegegroeid met de serie en in het vierde seizoen in een andere fase terechtkomen. Gaan ze studeren, willen ze het huis uit? Wat willen ze überhaupt met hun leven? En in hoeverre hebben ouders daar nog invloed op? Dat is toch een beetje de motor van dit vierde seizoen. Let vooral ook op de komische elementen, ouders zeggen nét even het verkeerde ding of denken met hun kinderen mee te kunnen praten. De jonge acteurs zijn op hun beurt goed in het rollen met hun ogen. Je begrijpt snel waarom dit al jarenlang de populairste Nederlandse dramaserie is.’

En je wilde het hebben over een van de grote winnaars van de Emmy’s: Abbott Elementary.

‘Ja, er gingen best wat prijzen naar series die ik nog niet op de radar had, zoals de sitcom Abbott Elementary (Disney Plus, dertien afleveringen). Een van de hoogtepunten tijdens die Emmy-uitreiking was dat actrice Sheryl Lee Ralph, die een rol heeft in de serie, haar Emmy al zingend in ontvangst nam. Zo’n lekker Amerikaans moment, iedereen huilde tranen met tuiten. Ik dacht: toch eens kijken of die komedie wat is.

‘Ik vind het echt een hele aardige serie. Afleveringen duren zo’n twintig minuten en zijn goed behapbaar. Abbott Elementary is een ‘mockumentary’ en lijkt qua stijl op The Office; alsof een cameraploeg de gebeurtenissen aan het filmen is. Personages wenden zich rechtstreeks tot de camera of werpen opeens een blik terzijde.

‘Het verhaal speelt zich af op een fictieve, overwegend zwarte basisschool in Philadelphia. Hoofdpersoon Janine, gespeeld door Quinta Brunson, is een idealistische, nieuwe leerkracht die de school duidelijk binnenkomt met een missie en dingen anders wil doen. Haar energie botst nogal met de vele uitgebluste leerkrachten en het feit dat de samenleving zich maar weinig aantrekt van kinderen op openbare scholen. Daarmee is Abbott Elementary niet alleen heel erg grappig, maar levert de serie ook kritiek op het Amerikaanse schoolsysteem. Een fijne serie om te gaan volgen, en dat dankzij het Emmy-filmpje met Sheryl Lee Ralph.’

En ook dit is het kijken waard:

Netflixserie Kleo, over een Stasi-killer, leeft zich uit in een bevroren DDR-stijl. Lees hier de recensie (★★★☆☆).

Gaat het wat worden met die vijftig (!) delen The Lord of the Rings: The Rings of Power? Eerste indruk: het valt niet tegen (★★★☆☆).