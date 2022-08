De beste series deze week: Only Murders in the Building en House of the Dragon

Charles (Steve Martin), Mabel (Selena Gomez) and Oliver (Martin Short) in Only Murders in the Building.

Dag Mark, je zag de eerste zes afleveringen van House of the Dragon, de prequel van Game of Thrones. Wat vond je ervan?

‘Ik ben nog een beetje terughoudend, omdat ik na zes afleveringen totaal geen eindoordeel kan vellen. Maar in mijn recensie van House of the Dragon (HBO Max, fantasy, tien afleveringen) schrijf ik wel dat deze eerste helft van het seizoen nog niet helemaal loskomt. Drie sterren, het kan nog alle kanten op. Ik ga dan ook zeker op deze serie terugkomen.

‘Wat in ieder geval een groot verschil lijkt met Game of Thrones, en daarin schuilt mijn kritiek, is dat niet het héle continent Westeros en de toekomst ervan op het spel staan in House of the Dragon. Kijkers van Game of Thrones kregen vele verhaallijnen en locaties voorgeschoteld, met opnames in IJsland, Malta en Dubrovnik. Die Kroatische stad wordt nu overlopen door toeristen, iedereen wil zien hoe de hoofdstad van Westeros eruitziet.

‘Game of Thrones was daardoor voortdurend in beweging. Die dynamiek ontbreekt in prequel House of the Dragon, dat een soort voetnoot is en de geschiedenis vertelt van één familie, de Targaryens. Personage Daenerys Targaryen is in Game of Thrones een banneling, die met behulp van draken de troon – ooit bezet door haar familie – weer probeert te claimen. Nu krijgen we in House of the Dragon het voorverhaal van Daenerys te zien, toen haar familie tweehonderd jaar terug op de troon zat.

‘Daardoor draait deze prequel minder om gevaarlijke krachten van buiten – andere families die de troon proberen te veroveren – en des te meer om interne familieconflicten. Familieleden wantrouwen elkaar, meerdere mensen vinden dat ze aanspraak maken op de troon. Hoewel House of the Dragon er spectaculair uitziet, de draken vliegen je om de oren, spelen scènes zich veelal op dezelfde plekken af. Dat maakt het geheel statischer. Het deed me daardoor meer aan The Crown denken dan aan Game of Thrones.

‘Dat komt ook omdat er een mooie rol is weggelegd voor Matt Smith. Hij zet in The Crown een sterke prins Philip neer, een man die zijn identiteit moet inleveren terwijl zijn vrouw op de troon zit. Nu speelt hij wederom zo’n soort rol, als broer van de koning, het onvoorspelbare vaatje buskruit dat deze serie nodig heeft. Absoluut een reden om vooral wel te gaan kijken naar House of the Dragon.’

En dan tip je nog Only Murders in the Building, waarvan nu het tweede seizoen te zien is.

‘Ja, in de eerste plaats omdat ik al lang fan ben van acteur en komiek Steve Martin. Hij heeft Only Murders in the Building (Disney Plus, mysteriekomedie, tien afleveringen) geschreven en vervult daarnaast een van de hoofdrollen. Het eerste seizoen viel erg goed bij critici en kijkers, omdat het een verfrissende Agatha Christie-achtige detectiveserie is waarin allerlei kleurrijke figuren en celebrities, zoals Sting, spelen.

‘Martin speelt hier samen met Martin Short, met wie hij al jaren films en theatershows maakt, en – een sterke vondst – de razend populaire actrice en zangeres Selena Gomez. De dynamiek van een jongere vrouw die een partnerschap aangaat met een eigenaardig duo van dik in de zeventig werkt gewoon heel erg goed.

‘Het begint er allemaal mee dat die twee mannen op zoek zijn naar een nieuw doel in hun leven. Wanneer er een moord wordt gepleegd in hun appartement, besluiten ze daar samen met de jonge Mabel, gespeeld door Gomez, een podcast over te maken. Daarmee is de serie ook een parodie op de populariteit van de truecrimepodcast, waarin via eindeloze omwegen geen enkel detail over een moordzaak onbesproken wordt gelaten. Only Murders in the Building is ook gewoon ontzettend grappig, ik moet geregeld erg hard lachen. Afleveringen duren een halfuur, perfect om even mee te ontspannen.’