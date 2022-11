De beste series deze week: Netflix-hit Wednesday is perfect voor de donkere dagen

Jenna Ortega speelt Wednesday Addams.

Dag Mark, wat is de serie van de week?

‘Ik wil het hebben over Wednesday, een soort bovennatuurlijke horrorkomedie die in een korte tijd echt groot aan het worden is. Het doet me een beetje denken aan wat er in het begin met Stranger Things gebeurde. Gisteravond scrolde ik even op Instagram, daar wemelde het al van de scènes en memes – een teken dat een serie vooral onder jongeren snel tot de verbeelding spreekt.

‘Hoofdpersonage Wednesday Addams komt uit een familie die decennialang meegaat; in 1938 al stonden cartoons over de macabere Addams-familie in The New Yorker. In de jaren zestig volgde zwart-witkomedie The Addams Family, begin jaren negentig leefde het merk opnieuw op en verschenen twee komediefilms. Nu is de familie in het streamingtijdperk beland en volgen we in een spin-off dochter Wednesday. We zien hoe zij van haar doorsnee highschool wordt gestuurd, nadat ze piranha’s loslaat in het zwembad. Ze wordt dus nogal als een freak gezien. Wednesday strijkt neer op de Nevermore Academy, een soort bovennatuurlijke verzamelplaats van outsiders.

‘Daar beleeft ze allemaal van die avonturen die je daarbij verwacht – een beetje zoals in Harry Potter. Er komt een monster voorbij, er is een geheim genootschap, we zien verliefdheden. Vermakelijk, maar deze serie springt er om meer redenen uit. Wednesday is grotendeels geregisseerd door Tim Burton, de man die we bijvoorbeeld kennen van Edward Scissorhands. Burton weet precies hoe hij het verhaal van zo’n outcast moet vertellen en is tevens een soort stijlkoning. Camerastandpunten, sfeershots: het ziet er gewoon heel goed uit.

‘Nog een reden om te kijken is de twintigjarige Jenna Ortega, die de titelrol speelt. Zij is een actrice uit de Disney-school, die als kind al voor de camera stond. Ortega zet een sterke, stoïcijnse Wednesday neer. Zo knippert ze nooit met haar ogen en weet ze de kijker net dat vervreemdende gevoel te geven. Maar ze maakt gedurende de acht afleveringen ook een emotionele ontwikkeling door – overtuigend gedaan. Ze blijft niet steken in dat stoïcijnse karakter. Al met al een heerlijke, goed gemaakte serie die perfect is voor de donkere dagen.’

En dan wil je het nog even hebben over Last Week Tonight.

‘Ja, het negende seizoen van die satirische nieuwsshow is net klaar, het totaal komt daarmee op 269 afleveringen. Last Week Tonight weet nieuws op een serieuze maar tegelijk geestig ontregelende manier te brengen – de makers van Lubach hebben goed gekeken naar dit model. Soms gaat het wat te veel over Amerikaanse toestanden, maar ik wil toch even twee sterke afleveringen noemen die de moeite waard zijn om terug te kijken.

‘Eentje gaat over het Britse koningshuis, naar aanleiding van én The Crown én de dood van de Queen én het aantreden van Charles. Presentator John Oliver legt nog maar eens de absurditeit van dat koningshuis uit. De Britten zijn weliswaar ietsje absurder dan wij wat dat betreft, hoe dan ook heeft de vanzelfsprekendheid waarmee er met zo’n koningshuis wordt omgegaan gekke trekjes. De tweede aflevering die ik aanraad gaat over roofkunst en de argumenten van het British Museum om geroofde kunst niet terug te geven. Zo geestig en scherp, en ook wel vernietigend: zulke items komen binnen.’

En ook deze series zijn het bingen waard:

In Star Wars: Andor (★★★★★) zien we een volwassen, rauwe versie van het Star Wars-universum.

Gijs Naber en Rifka Lodeizen overtuigen in Judas II (★★★★☆) moeiteloos als de getergde broer en zus Holleeder.