De beste series deze week: Lidia Poët is historisch icoon én heldin van nu

Een stil uit ‘The Law According to Lidia Poët’. Beeld Lucia Iuorio / Netlix

Welke serie is deze week het kijken waard, Mark?

‘Ik wil het hebben over Netflix-serie The Law According to Lidia Poët, een modern kostuumdrama waar flink in geïnvesteerd is. Ik noem de Engelse naam, maar dit is een Italiaanse serie: Italiaans gesproken, met Italiaanse acteurs en gefilmd op Italiaanse locaties.

‘Lidia Poët was de eerste vrouw die in de 19de eeuw na een rechtenstudie in Turijn advocaat werd, maar direct werd aangeklaagd omdat dat geen beroep voor vrouwen zou zijn. Uiteindelijk mocht zij na de Eerste Wereldoorlog, toen vrouwenrechten eindelijk in een soort stroomversnelling raakten, op haar 65ste alsnog advocaat worden. Ze is in Italië een icoon, een strijder voor vrouwenrechten.

‘De makers van The Law According to Lidia Poët nemen dat vroege leven van Lidia Poët als uitgangspunt. Je ziet dat ze afstudeert, advocaat wordt en weer uit de orde van advocaten wordt gezet. Maar vervolgens – en dit is een fictief element – probeert ze als Agatha Christie-achtige speurder de onschuld van verdachten bewijzen. Niet binnen het systeem, maar als de zus van een bekende advocaat die ze helpt met zijn zaken.

‘Wat opvalt, is dat zo’n kostuumserie een soort hyperverse van het verleden oplevert. Dat zag je eerder ook in Bridgerton en de recente Jane Austen-verfilming Emma. Kostuums zijn weliswaar gebaseerd op kleren uit die tijd, maar worden hier in een verhevigde versie getoond.

‘De actrice die Lidia Poët speelt, Matilda De Angelis, overigens een hele leuke actrice, heeft in elke scène weer een andere jurk aan, en andere sieraden, of ze draagt her haar op een andere manier. Deze serie is gemaakt met een moderne gevoeligheid, waarbij Poët als een anachronistisch Instagram-model door de negentiende eeuw loopt. Dat is juist leuk, vind ik. Die spanning maakt haar niet alleen een vrouw van haar eigen tijd, maar ook een heldin voor het huidige Netflix-publiek.

‘De misdaadplotjes zijn misschien wat mager, maar de manier waarop Lidia Poët zich door de wereld beweegt, is leuk om naar te kijken. Dan loopt er ook nog een stevige romantische lijn door de serie, met twee schitterende Italiaanse mannen die allebei om haar hand vechten. Dat houdt het leuk en fris.’

Dan is er nog een komedieserie die meer mensen zouden moeten zien, vind je.

‘Ja, komediedrama Somebody Somewhere (★★★★☆) staat al een tijdje op HBO Max, maar is nog steeds geen reuzehit. En dat is jammer. Deze serie speelt in de staat Kansas, in het plaatsje Manhattan. Verder van het grote Manhattan in New York kun je niet komen, denk ik, qua gevoel en types die er rondlopen.

‘De plot is deels gebaseerd op de autobiografie van hoofdrolspeler Bridget Everett. In de eerste aflevering leren we haar kennen maanden na het overlijden van haar zus, waar ze tot het overlijden voor gezorgd heeft. De dood van haar zus heeft haar eigen leven tot stilstand gebracht; ze ligt op de bank, heeft een uitzichtloos baantje.

‘En dan leert ze Joel kennen, die haar uitnodigt voor wat een ‘koorrepetitie’ wordt genoemd. Die koorrepetitie lijkt een kerkactiviteit, maar is eigenlijk een plek in dat conservatieve plaatsje waar alle buitenbeentjes en paradijsvogels elkaar ontmoeten en zichzelf kunnen zijn. Dat zet de deur in haar leven weer open. Het realisme van deze serie – zo zien mensen eruit, zo gaan ze met elkaar om, soms moeten we even door de shit van het leven – werkt gewoon heel goed. Ik vind Somebody Somewhere een ontdekking. Ik zou iedereen aanraden deze serie eens te proberen.’