De beste series deze week: kosten noch moeite zijn gespaard voor oorlogsdrama ‘Les Combattantes’

Beeld uit ‘Les Combattantes’.

Mark, deze week wil je het hebben over de Franse Netflix-serie Les Combattantes.

‘Les Combattantes, ook bekend onder de Engelse titel Women at War, is een achtdelige dramaserie die zich afspeelt in de eerste maanden van de Eerste Wereldoorlog in 1914. Die openingsperiode wordt in deze serie bezien vanuit het perspectief van vier vrouwen. Zij zien hun levens door het uitbreken van de oorlog compleet veranderen. De mannen trekken naar het front, de vrouwen blijven achter en krijgen daardoor noodgedwongen een geheel nieuwe sociale rol.

‘Al vrij snel wordt duidelijk dat die vier vrouwen staan voor een bepaalde maatschappelijke groep – en dat zij allen een groot geheim met zich meedragen. Het zijn de ideale ingrediënten voor het melodrama dat zich in acht afleveringen ontwikkelt. Zo is daar de rol van een moeder-overste die haar klooster ziet veranderen in een ziekenhuis. Zij wordt vervolgens óók nog verliefd op een van de getraumatiseerde soldaten die in dat ziekenhuis ligt. Ik zei het al: lekker melodramatisch en over de top, maar ook daarin kun je soms best zin hebben.

‘Deze serie vloeit voort uit een ander groot Frans kostuumdrama dat ook op Netflix staat, Le Bazar de la Charité. Dat speelt zich aan het eind van de negentiende eeuw af en bleek een groot succes. Ook daarin stond de veranderende rol van vrouwen in de samenleving centraal. De populaire Franse actrices Julie de Bona, Audrey Fleurot en Camille Lou vormen het hart van die serie. De makers dachten: we moeten met deze cast nog zo’n historische dramaserie maken, met dezelfde toon en stijl – vol op het melodrama, dus. Vergelijk Les Combattantes een beetje met Downton Abbey, maar dan in het kwadraat.

‘Kosten noch moeite zijn daarbij gespaard, dit is een van de duurste Franse series ooit gemaakt. Kostuums en setting zijn schitterend, soms zelfs té schitterend. Een fijne serie voor de liefhebber, die waar krijgt voor zijn geld.’

Er lijkt in film- en serievorm weer opvallend veel aandacht te zijn voor de Eerste Wereldoorlog.

‘Klopt. In 2019 verscheen de film 1917, over de Eerste Wereldoorlog. Die won allerlei prijzen. En deze week werd bekend dat Im Westen nichts Neues, een anti-oorlogsfilm over de Eerste Wereldoorlog die ook al te zien is op Netflix, maar liefst negen Oscarnominaties te pakken heeft. Zeer opvallend voor een door en door cynische film over de oorlog – in het Duits nog wel.

‘Dat duidt op hernieuwde aandacht voor dat moment in de geschiedenis. Misschien zijn we door de dagelijkse berichtgeving uit Oekraïne weer gevangen door het spookbeeld van oorlog in Europa. Wat dat betreft is Les Combattantes het zoveelste voorbeeld van hoe onze hernieuwde belangstelling voor de Eerste Wereldoorlog in film- of serievorm wordt verpakt, maar dan vanuit een strijdbaar, feministisch perspectief.’

