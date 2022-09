De beste series deze week: komediedrama met de charismatische Mo Amer en een aangename Star Wars-verrassing

Mo, een achtdelig komediedrama te zien op Netflix.

Welke fijne serie zag je deze week, Mark?

‘Ik wil het hebben over Netflixserie Mo, een komediedrama bestaande uit acht korte afleveringen. Mo is gebaseerd op het leven van de bekende Amerikaanse comedian Mohammed Amer. Hij speelt ook de hoofdrol. Zowel het personage Mo als de echte Mo is geboren in Koeweit. Na het uitbreken van de Golfoorlog vlucht hij met zijn ouders naar Amerika. Ruim twintig jaar wacht Mo vervolgens op een verblijfsvergunning. Deze serie gaat over de vraag: wat voor status heb je dan als jong mens in Amerika? Je kunt geen baan zoeken, geen onderwijs volgen, je bent een soort rechteloos persoon.

‘Maar dit is ook het verhaal van een jongen die opgroeit tussen verschillende culturen, religies en talen. Het thuisfront houdt erg vast aan de Arabische familiegeschiedenis en de islam, zelf heeft Mo dan weer een Mexicaanse vriendin die van katholieke huize is. Ondertussen moet hij het zien te redden in metropool Houston, dat doordrenkt is van de Amerikaanse cultuur. In Mo volgen we hem in de fase van zijn leven waarin hij, zoals zo veel immigranten, in een soort wachtkamer zit – wachtend op het moment dat hij een volwaardig burger kan zijn.

‘Die Mo heeft ongelooflijk veel charisma en is dus een leuk personage om te volgen. En dat terwijl de dilemma’s waarvoor hij komt te staan – over wat de buitenwereld van hem verwacht en hoe hij zich staande moet houden in de samenleving – niet mals zijn. Zo zien we in de eerste aflevering dat hij wordt ontslagen in een telefoonwinkel, omdat de eigenaar bang is dat de immigratiepolitie zal binnenvallen. Daardoor moet hij toch weer deels het illegale circuit in. De komedie zit ’m vervolgens in de absurde omstandigheden waarin Mo terechtkomt, en de manier waarop hij zich toch weer overal weet uit te praten.

‘Ik raad aan om aansluitend de Netflix-special Mo Amer: Mohammed in Texas te kijken. Daarin zien we, in het laatste kwartiertje, hoe de van origine Palestijnse Mo voor het eerst Palestina bezoekt, nadat hij zijn papieren dan eindelijk heeft gekregen en de grens over mag. Een ontroerend moment. Bovendien wordt duidelijk dat zijn komedie een serieuze kern bevat; het zoeken naar een identiteit voor Mo het personage én Mo de scriptschrijver is een reële ervaring.’

Waarvan akte. Heb je nog een tweede aanrader?

‘Ja, ik zag een aflevering van de nieuwe Star Wars-serie Andor, dat op Disney Plus staat. Ik ben zelf niet eens zo’n enorme Star Wars-watcher, ik ben van de Star Trek-generatie, maar ik moet zeggen dat ik deze serie toch wel erg aardig vind. Andor draait om de geboorte van een rebel, die in de eerste aflevering ook als een enorme scharrelaar wordt gepresenteerd. Dat vond ik grappig. Je ziet dat dat Star Wars-universum niet langer om een grote epische strijd draait.

‘In dit geval begint het allemaal op een planeet waar delfstoffen worden gewonnen, een soort industriële planeet vol met raket-kerkhoven. Natuurlijk, denk je dan, in het Star Wars-universum móéten overal oude raketten liggen. Die route naar de onderwereld nemen sciencefictionfilms eigenlijk zelden. Alles is vies en smerig, roestig. Dat aspect vind ik hier juist aardig gevonden. Je kunt deze serie overigens prima zien zonder de volledige mythologie van A tot Z te kennen. Een aangename verrassing, ik blijf dit kijken.’

En ook dit is het kijken waard:

Five Days at Memorial (★★★★☆) is een serie als een rampenfilm waarin het leed nu eens niet abstract blijft.

De charme van Oogappels (★★★★☆) zit hem nog steeds in de vlot geschreven scenario’s.

Werkplekkomedie Brooklyn Nine-Nine (★★★★☆) krijgt een fraai slotakkoord in het laatste seizoen.