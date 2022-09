De beste series deze week: Kleo en Light & Magic

Actrice Jella Haase in Netflixserie Kleo.

Dag Mark, welke serie mogen we deze week niet missen?

‘Kleo, een ouderwetse Duitse krimi met een moderne Netflix-vibe. Zie het als een Duitse variant op BBC-serie Killing Eve, maar dan wel met een heel eigen draai. Kleo is komedie, drama en een spionageserie ineen, die zich in het Oost-Duitsland van eind jaren tachtig, begin jaren negentig afspeelt, rond de val de Muur.

‘We volgen Kleo, die werkt als huurmoordenaar voor de Stasi, de geheime dienst van de DDR – een surveillancestaat waarin iedereen elkaar in de gaten hield. Actrice Jella Haase oogt in haar vertolking van Kleo soms haast onschuldig, maar is ondertussen enorm berekenend en capabel. Ze vergiftigt mensen, knutselt wapens in elkaar of doet dan weer iets met vlammenwerpers.

‘In de eerste aflevering moet zij iemand uitschakelen in een nachtclub in West-Berlijn, nog voor de val van de Muur. Nadat ze die opdracht heeft volbracht, wordt ze in de DDR, Oost-Duitsland dus, gearresteerd en verdwijnt ze zonder enige beschuldiging in de gevangenis. Een aantal jaar later – de Muur is inmiddels gevallen – wordt haar amnestie verleend en staat ze opeens weer buiten. Ze besluit wraak te nemen op de mensen die haar in de gevangenis stopten.

‘Behalve het fijne, dynamische acteren van die Jella Haase, is deze serie goed doordat voortdurend die typische DDR-stijl aanwezig is, en dan flink uitvergroot. Je ziet de krankzinnigste interieurs en krijgt een immense staalkaart van DDR-behang voorgeschoteld. Tegelijk klinkt er een heerlijke soundtrack, gebaseerd op de experimentele Duitse rock uit de jaren zeventig. Die werd door de Britse pers een beetje neerbuigend ‘krautrock’ genoemd, verwijzend naar Sauerkraut, zuurkool. Die culturele geschiedenis is in Kleo mooi verweven met wat verder toch een tamelijk thrillerachtig verhaal is.’

En dan wilde je nog documentaireserie Light & Magic noemen, te zien op Disney Plus.

‘Klopt, die vertelt kort gezegd het verhaal van special-effectsbedrijf Industrial Light & Magic, een club die werd opgericht om de eerste Star Wars-film te maken. Met name de eerste aflevering van de zes delen is zeer de moeite waard. We zien hoe regisseur George Lucas samen met een aantal andere gedreven technerds in de jaren zeventig iets compleet nieuws probeert te doen. Wat hij op dat moment in zijn hoofd heeft – snelle ruimteschepen, ontploffingen – is dan nog totaal niet mogelijk.

‘Lucas zoekt dus overal waar hij kan specialisten bij elkaar: de een bouwt modellen of is een computerpionier, een ander weet weer alles over explosieven. Die types zwepen elkaar steeds maar weer op en proberen zo de visie van regisseur Lucas waar te maken. Dan realiseer je je als kijker ook dat elk shot uit Star Wars uitgevonden moest worden.

‘Het bijzondere is dat alles wat dit groepje ergens in die aftandse loods in Californië doet, enorme consequenties heeft voor alle films die daarna volgen. De special effects in een film als Jurassic Parc zijn terug te voeren op deze mannen. Je ziet als het ware de contouren van de moderne filmindustrie ontstaan.’