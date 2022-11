De beste series deze week: Judas II, over hoe Astrid Holleeder in haar eigen gevangenis belandt

Rifka Lodeizen speelt Astrid Holleeder in Judas II.

Welke serie is het kijken waard, Mark?

‘Ik wil het hebben over dramaserie Judas II. Na het zien van alle vijf de afleveringen ben ik zeker aan boord. De eerste serie was gebaseerd op het gelijknamige boek Judas, van Astrid Holleeder, en ging over het hele familieverhaal van de Holleeders. De rol van Astrid Holleeder werd fenomenaal gespeeld door Rifka Lodeizen. Gijs Naber zette een al even sterke Willem Holleeder neer. We zagen hoe ze opgroeiden in de Jordaan – en hoe op een gegeven moment het criminele leven van Willem Holleeder een enorme invloed had op de rest van de familie.

‘Deze nieuwe reeks is gebaseerd op het tweede boek van Astrid Holleeder, Dagboek van een getuige. Een compleet ander verhaal, over het proces tegen Holleeder. Je kunt het als een lange epiloog bij het boek Judas beschouwen. In de eerste scène zien we dat Judas wordt bekroond met de NS Publieksprijs. Dat is dan even een hoogtepunt voor Astrid Holleeder – de realiteit is dat ze als getuige tegen haar criminele broer voortdurend bedreigd wordt. Ze woont op schuiladressen, is steeds omringd door beveiliging en draagt buiten de deur een kogelvrij vest. Daar gaat ze behoorlijk aan onderdoor.

‘Wat Judas II zo goed doet, is tonen hoe Astrid Holleeder gevangen wordt gehouden door haar eigen angst. Daarmee terroriseert ze, nadat broer Willem jarenlang een enorme claim op de familie legde, ook haar dochter en zus. Dat vond ik een interessante manier om haar verhaal te verbeelden.

‘De figuur van Willem Holleeder, gespeeld door Gijs Naber, zit nu achter slot en grendel. Deze serie gaat immers over het proces tegen hem. Naber zien we dus vooral in de rechtbank. Voor een acteur is dat een mooie uitdaging, om in zo’n minimale setting toch een maximale rol neer te zetten. Knap hoe hij dat doet.

‘Ook interessant: Peter R. de Vries, gespeeld door Mark Rietman, die akelig goed op hem lijkt, was als getuige betrokken bij dit proces. Die angst, die paranoia van hoofdfiguur Astrid Holleeder krijgt daarmee een heel scherp randje, omdat je natuurlijk weet dat De Vries vorig jaar vermoord is. Weliswaar door een andere fractie van de onderwereld, maar de dreiging rond dit soort publieke figuren krijgt daardoor extra nadruk. Knap gemaakt weer, dit Nederlandse drama – de makers nemen flink wat risico’s met zo’n verhaal. Ja, de moeite waard.’

En dan tip je nog comedyserie Reboot, op Disney Plus.

‘Ja, een heel aardige serie over het fenomeen reboot, dat staat voor het opnieuw lanceren van films en series die mensen vroeger leuk vonden of waar ze met nostalgie aan terugdenken. We zagen de afgelopen jaren genoeg reboots, het bekendste voorbeeld is wellicht Sex and the City. Je denkt bijna: zolang de acteurs nog in leven zijn, is een reboot gegarandeerd.

‘Reboot gaat dus over zo’n herstart van een fictieve oude comedyserie, die Step Right Up heet. De cast wordt na twintig jaar weer bij elkaar geroepen. De acht afleveringen van telkens een halfuur spelen zich af op de set waar de nieuwe versie van Step Right Up wordt gedraaid.

‘De serie is gemaakt door Steven Levitan, een veteraan in de Amerikaanse comedywereld. Hij is de man achter Modern Family, om maar eens een succesnummer te noemen. Levitan weet dus als geen ander – en dit is het onderliggende thema van Reboot – welke grappen en situaties twintig jaar geleden nog als onschuldig werden gezien, maar waar de wereld nu anders tegenaan kijkt. Dat spanningsveld, die botsing tussen generaties, probeert Levitan op te zoeken. Een leuk aspect, vond ik. Reboot gaat ook over Hollywood. Veel betrokkenen en acteurs zijn veteranen van het comedygenre. Je krijgt daardoor het gevoel: zij hebben heel wat appeltjes te schillen met Hollywood.’

En ook deze series zijn het bingen waard:

In Star Trek: Strange New Worlds (★★★★☆) zijn we nadrukkelijk weer terug aan boord van de oude Enterprise.

The Old Man (★★★★☆) is bovenal een schitterend acteerduel tussen oudgedienden Jeff Bridges en John Lithgow.

Werkplekkomedie Brooklyn Nine-Nine (★★★★☆) krijgt een fraai slotakkoord in het laatste seizoen.