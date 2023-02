De beste series deze week: Harrison Ford, 80 jaar oud, maakt in ‘Shrinking’ (weer) een geslaagde comeback

Jason Segel en Harrison Ford in ‘Shrinking’, te zien op Apple TV Plus.

Dit is de week van steracteur Harrison Ford. Hoe zit dat, Mark?

‘Harrison Ford is 80, en het lijkt wel alsof hij het alleen maar drukker krijgt. Vijf tot tien jaar geleden kreeg je de indruk dat hij het einde van zijn carrière naderde, maar toen dook hij weer op in films die teruggrepen op de hoogtepunten uit zijn loopbaan. Hij maakte een vierde Indiana Jones-film, keerde terug in de rol van Han Solo in Star Wars en was te zien in de nieuwe Blade Runner, een klassieker. Dit jaar speelt Ford in twee televisieseries én in de vijfde Indiana Jones-film, The Dial of Destiny. Een actieheld van 80, dat is nog nooit vertoond.

‘Een van die series is 1923, te zien op SkyShowtime, een prequel van de vooral in de Verenigde Staten enorm populaire serie Yellowstone. Die gaat over een harde landeigenaar in Montana, gespeeld door Kevin Costner. Showrunner Taylor Sheridan grijpt voor de hoofdrollen in zijn series terug op de filmsterren van weleer. Nu is het na Costner dus de beurt aan Ford.

‘Maar we moeten het hebben over de nieuwe serie Shrinking die op Apple TV Plus staat – althans, de eerste twee afleveringen van tien in totaal – en waarin Ford een van de rollen vervult. In de Amerikaanse pers kwam ik het woord grief-com tegen om deze serie te beschrijven, een variant van de rom-com met een rouwthema. Dat vond ik best goed gevonden.

‘Shrinking speelt zich af in een Amerikaanse praktijk waar een aantal psychiaters werkt. De hoofdrol wordt gespeeld door Jason Segel, die ook meeschreef aan het script. Segel vertolkt een therapeut die van het pad raakt nadat zijn vrouw is omgekomen bij een auto-ongeluk. Dat wordt overigens meteen duidelijk. Hij heeft steeds minder oog voor zijn tienerdochter en hij is als therapeut niet langer geschikt omdat hij zijn eigen problemen belangrijker vindt dan de problemen van zijn patiënten. Harrison Ford heeft als senior therapeut deze praktijken een tijdje aangezien en besluit dat het zo niet langer gaat.

‘Ford zou je gezien zijn heroïsche rollen niet direct associëren met comedy, maar toch zit deze rol hem als gegoten. De grumpy old man schudt hij ogenschijnlijk uit zijn mouw. Ja, ik was zeer gecharmeerd van de eerste twee afleveringen. De zoveelste onverwachte comeback van Harrison Ford is geslaagd.’

En ook deze series zijn het kijken waard:

Les combattantes (★★★☆☆), over vier vrouwen in de Eerste Wereldoorlog, is melodrama in de overtreffende trap.

De post-apocalyptische wereld in The Last of Us (★★★★★) is huiveringwekkend overtuigend.

Three Pines (★★★★☆) is een voortreffelijke aanvulling op de populaire whodunnits van het afgelopen jaar.