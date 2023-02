De beste series deze week: fantasyserie ‘Lockwood & Co.’ is lekker Brits en zit vol charme en humor

Acteurs Ali Hadji-Heshmati, Cameron Chapman en Ruby Stokes in Lockwood & Co.

Mark, deze week zag je op Netflix de Britse fantasyserie Lockwood & Co. Een aanrader?

‘Zeker. Dit soort fantasyseries voor de jeugd zijn enorm populair. Lockwood & Co. is gebaseerd op een gelijknamige reeks fantasyboeken van Jonathan Stroud. Zijn boeken kenmerken zich door een sterke Harry Potter-vibe, wat je vaker ziet in dit genre. Het is slechts een kwestie van tijd voordat een streamer zo’n succesvolle boekenreeks oppikt en er een serie van maakt. Netflix kent wat dat betreft al een zekere traditie: na het succes van Stranger Things bleek eind vorig jaar ook Wednesday een grote hit, die een spin-off is van The Addams Family.

‘Lockwood & Co. speelt zich in een soort alternatieve versie van Engeland af. Geesten dwalen er door het land en vooral kinderen hebben het vermogen om die geesten te verjagen. Een officiële instantie rekruteert de kinderen, maar er is ook een alternatief bureautje waar onze drie hoofdpersonages elkaar treffen: Lockwood & Co. Die drie helden – drie Britse acteurs – doen sterk denken aan Harry, Hermelien en Ron uit Harry Potter, ze hebben eenzelfde soort dynamiek.

‘Ik vind deze serie zo charmant omdat-ie van Britse makelij is. We zien oude landhuizen en een Sherlock Holmes-achtig Londen, dat werkt goed. En de Britten zijn goed in de casting; Ruby Stokes, die onze heldin Lucy Carlyle speelt, is een ontdekking. Hoewel de plot spannend en bovennatuurlijk is, is Lockwood & Co. geen horror. Daarom is dit zo’n geschikte serie voor jongere kijkers. Natuurlijk, er worden geen nieuwe wegen ingeslagen, het is geen Stranger Things, maar daar staat tegenover dat Lockwood & Co. charmant en lekker Brits is, met veel humor en leuke acteurs.

‘Denk qua sfeer ook een beetje aan zo’n serie als Wednesday, noem het neo-gothic. Daarbij zie je interessant genoeg dat muziek van bands als The Cure – muziek van weleer, zogezegd – voor jeugdige kijkers opeens retro is. Grappig, zij zien in die muziek de perfecte soundtrack van het gothic levensgevoel.’

Heb je daarnaast nog een tweede kijktip?

‘Ja, ik ben geboeid door de zesdelige Spaanse thriller La chica de nieve, ook te vinden op Netflix onder de titel The Snow Girl. Ik heb ’m nog niet helemaal afgekeken, maar kan al wel zeggen dat ik er meteen in zat.

‘De zaak die centraal staat is de vermissing van een 6-jarig meisje. Zij ontsnapt tijdens een festival in Málaga aan de aandacht van haar ouders. We zien de zaak vanuit het perspectief van de politie en een jonge journalist, die ten tijde van die verdwijning stage loopt bij de lokale krant maar daarna steeds op allerlei manieren aan die zaak verbonden blijft. Het verhaal wordt in verschillende tijdlijnen verteld, zes jaar later maar ook negen jaar later, wanneer er nieuwe dingen over die zaak naar boven komen.

‘Dit is een heel sfeervolle, goed gemaakte thriller. Ik wijs er nog even op dat de hoofdrol van de jonge journalist wordt gespeeld door Milena Smit, die een Spaanse moeder en een Nederlandse vader heeft. Smit is een doorbrekende actrice in Spaanstalige films en series, ze won al een Goya – een Spaanse Oscar – en speelde een hoofdrol in een film van Pedro Almodóvar. Echt zo’n interessant nieuw gezicht in de Spaanse cinema over wie we meer gaan horen.’

En ook deze series zijn het kijken waard:

In de nieuwe serie Shrinking (★★★☆☆) schittert Harrison Ford als grumpy old man.

Les combattantes (★★★☆☆), over vier vrouwen in de Eerste Wereldoorlog, is melodrama in de overtreffende trap.

De post-apocalyptische wereld in The Last of Us (★★★★★) is huiveringwekkend overtuigend.