De beste series deze week: een verfrissende Franse thriller vol heerlijkheden uit de jaren zeventig

Les Papillons Noirs (Netflix).

Welke serie tip je deze week, Mark?

‘De Franse thrillerserie Les Papillons Noirs (Netflix, zes afleveringen). Er staan nogal wat serial killer-series op Netflix. Wat me stoort is dat die verknipte lui een groter podium krijgen dan ze doorgaans verdienen, terwijl de slachtoffers er bekaaid vanaf komen – als een soort voetnoten in de biografie van een seriemoordenaar. Les Papillons Noirs, ook te vinden onder de Engelse titel Black Butterflies, is een aangename variant op dit thema.

‘De serie is geheel fictief, het is dus niet zo alsof een of andere zaak aan het licht wordt gebracht. De hoofdpersoon is een schrijver met een vrij gewelddadig verleden. Hij heeft ooit een succesvol autobiografisch boek geschreven maar loopt nu tegen de zo gevreesde writer’s block aan. Hij vraagt zich af: wat heb ik nog te vertellen? Op dat moment wordt er contact met hem gelegd door een oudere man. Hij wil de schrijver betalen om zijn levensverhaal op te laten schrijven. Prima, denkt de schrijver, dan hoef ik even niet te denken aan de lege pagina’s van mijn roman.

‘De oudere man begint zijn levensverhaal te vertellen. Vrij snel blijkt dat zijn verhaal tevens een soort biecht is. Hij heeft namelijk samen met zijn toenmalige vriendin in de jaren zeventig een man vermoord, nadat die zijn vriendin had aangevallen op het strand. Die moord, die je als een soort zelfverdediging kunt zien, wakkerde bij het stel een lust aan om vaker te moorden, zo vertelt de oude man. De schrijver begint te tikken aan het levensverhaal. Zijn uitgever zegt: je hebt goud in handen, denkende dat dit fictie is. Ondertussen volgen we ook nog een rechercheur die met onopgeloste zaken uit de jaren zeventig bezig is. Je voelt al aan: die lijntjes gaan samenkomen.

‘Ik vind dat best een originele manier om in zo’n verhaal te komen. Daarbij zijn de herinneringen van de oude man op een heerlijk uitbundige manier in beeld gebracht. Je ziet kleuren die je associeert met zomers in de jaren zeventig, zoals feloranje en geel. De makers hebben dus heel erg gekeken naar genrefilms uit de jaren zeventig, gekenmerkt door heftige montage, contrasterende kleuren en opgewonden acteerwerk. Dat maakt Les Papillons Noirs tot een cocktail van dingen die totaal anders zijn dan je gewend bent uit Amerikaanse thrillers. Telkens weer word je op het verkeerde been gezet. Ja, erg vermakelijk.’

Waarvan akte. En dan wil je het nog hebben over de slotafleveringen van The Rings of Power en House of the Dragon.

‘Ja, twee prequels die moesten voortborduren op het immense succes van hun voorgangers The Lord of the Rings en Game of Thrones. In beide series zit ongelofelijk veel geld, er staat dus nogal wat op het spel voor Amazon, dat alle rechten van Tolkien-erfgenamen heeft gekocht, en HBO, dat hoopt het succes van prestigeserie Game of Thrones voort te zetten.

‘Op basis van de eerste afleveringen schreef ik over zowel The Rings of Power als House of the Dragon dat het nog een beetje afwachten is en alle kanten op kan. The Rings of Power vond ik steeds leuker worden, en interessanter; je zag steeds meer hoe de verhaallijnen richting The Lord of the Rings schoven. Na het zien van de slotaflevering denk je: nu kan het echt beginnen. Alle spelers zijn bekend, het avontuur opent zich.

‘Van House of the Dragon was afgelopen weekend het tiende en laatste deel te zien. En die laatste aflevering vond ik verreweg de beste. O ja, nu begrijp ik welke aanloop we al die afleveringen aan het nemen waren, dacht ik. Eerder schreef ik al dat ik het lastig vond dat het verhaal van House of the Dragon zich op één plek en binnen één familie afspeelt. Je zit als kijker daardoor vaak met mensen aan tafel, aan een banket, in een zaal. Kortom: er gebeurt niet zo veel. Terwijl mijn gevoel is: je moet naar buiten, onderweg zijn, er moet een gevaar van elders komen – daar draait fantasy om. Gelukkig gaat het in de laatste aflevering meer over dat héle continent Westeros uit Game of Thrones, de blik wordt verruimd. Dat maakt me toch weer nieuwsgierig.’