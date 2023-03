De beste series deze week: een journalistiek inkijkje in de New Yorkse datingscene – met een heerlijke rol voor Claire Danes

Jesse Eisenberg (midden) speelt Toby Fleishman in ‘Fleishman Is in Trouble’.

Mark, welke serie raad je deze week aan?

‘Fleishman Is in Trouble, een achtdelige dramaserie te zien op Disney Plus. Ik heb het succesvolle boek gelezen waar deze serie op gebaseerd is, geschreven door Taffy Brodesser-Akner. Zij komt uit de wereld van de Amerikaanse bladen en schreef grote profielen van beroemdheden, zoals Britney Spears, waar ze allerlei prijzen voor heeft gewonnen. Haar boek is een zedenschets van het New York van de jaren tien van deze eeuw, vanuit het perspectief van een vrouw die voor bladen werkt. Daar zit dus ongetwijfeld een autobiografisch kantje aan. Brodesser-Akner schreef ook het scenario voor deze serie – die behoorlijk veel lijkt op het boek.

‘Zij vertelt het verhaal van een van haar beste vrienden, arts Toby Fleishman. Aan het begin van zowel boek als serie is hij net gescheiden van zijn vrouw Rachel. Toby begeeft zich even in een vrije ruimte waarbij hij denkt: mijn nieuwe leven is begonnen. Hij stort zich op de datingapps. Je krijgt bijna journalistiek – dat is immers het vak van deze schrijver – mee hoe de datingscene van New York in die tijd werkte via de apps.

‘Het verhaal komt op gang wanneer Toby aan het wachten is op zijn vrouw Rachel. Zij zat in een soort yoga-retreat en zou de kinderen een week van hem overnemen. Maar zij komt niet opdagen, en niemand weet waar ze is. Dat is als het ware de eerste dominosteen die omvalt, waarna Toby zich afvraagt: hoe ben ik hierin verzeild geraakt? Daar verwijst de titel Fleishman Is in Trouble ook naar.

‘Dit is ook een serie die draait om perspectieven. Lang kijk je vanuit Toby’s perspectief naar het verhaal van dat mislukte huwelijk en alles wat daarna gebeurt. Daarmee word je op een bepaalde manier medeplichtig; je vormt op basis van zijn ervaringen een beeld van die Rachel. En dan, zonder al te veel te verklappen, volgt er een perspectiefwisseling, waarbij je het verhaal rond de scheiding vanuit Rachels perspectief te zien krijgt. Dat werkt goed, omdat je je als kijker afvraagt: op basis waarvan heb ik tot nu toe mijn oordeel over Rachel gevormd?

‘Ik vind dit echt een goed gemaakte serie, waarbij ik tot het einde geboeid bleef. Dat komt ook door de acteurs. Rachel wordt gespeeld door Claire Danes, die we natuurlijk kennen van Homeland. Jesse Eisenberg, vooral bekend van zijn rol als Mark Zuckerberg in The Social Network, speelt Toby. De rol van de verteller, die ook in het verhaal voorkomt, wordt gespeeld door Lizzy Caplan. Zij is als het ware het alter ego van schrijver Taffy Brodesser-Akner. Vooral Claire Danes als Rachel is geweldig, zij is een fenomenale actrice. Ja, hele fijne serie.’

En dan, als toegift: rauw Brits politiedrama met Martin Freeman.

‘Ja, ik zag een paar afleveringen van The Responder, een BBC-serie die nu op NPO Plus staat. De serie is gebaseerd op een scenario van schrijver Tony Schumacher, een man die ooit bij de politie van Liverpool werkte. The Responder gaat over een aan lager wal geraakte politieman, Chris Carson, die ooit rechercheur was maar nu nachtdiensten draait. Daarbij moet hij op afroep allerlei crisisjes op straat oplossen.

‘Tegelijkertijd is deze serie ook een schets van een samenleving in verval. Die Chris Carson komt natuurlijk alleen maar de meest ellendige situaties tegen. Gaandeweg wordt ook duidelijk waarom hij als talentvolle rechercheur in die nachtdienst terecht is gekomen.

‘De acteur die Chris Carson speelt, Martin Freeman, kennen we uit heel veel dingen – van de Britse The Office tot de Sherlock-verfilmingen en The Hobbit. In zijn rollen ligt de nadruk op de lichte toets, terwijl hij hier een man speelt die door een persoonlijke hel gaat, daar in de buitenwijken van Liverpool. Je ziet hem als acteur ook eens van een andere kant, tegelijkertijd houdt hij vast aan wat hem zo goed maakt, zoals zijn timing en de accenten die hij in een rol kan leggen. Nog een laatste observatie: mensen hebben in het Verenigd Koninkrijk geen vuurwapens, ook agenten niet. Dat geeft een andere dynamiek in vergelijking met Amerikaanse series, maar maakt het drama zeker niet minder indringend.’