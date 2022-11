De beste series deze week: de opvolger van het razend knappe The White Lotus, en een nieuwe Star Trek op nóg een platform

The White Lotus, seizoen twee.

Dag Mark, we beginnen deze week met het tweede seizoen van The White Lotus.

‘Klopt, dit is de opvolger van wat toch een van de verrassingen van vorig jaar mag heten. Het eerste seizoen, dat zich afspeelt in het fictieve luxeresort The White Lotus op Hawaii, gold als een satirische kijk op sociale klasse in Amerika en was een enorm succes; de serie won tien Emmy’s en werd door deze krant uitgeroepen tot een van de series van het jaar. Een vervolg kon dus niet uitblijven. De eerste van zeven afleveringen is nu te zien op HBO Max.

‘Ditmaal bevinden we ons in een ander resort van diezelfde luxeketen, en wel op Sicilië, rond het stadje Taormina. Je wilt direct je koffers pakken, zo aantrekkelijk ziet het er allemaal uit. Op één personage na – Jennifer Coolidge als Tanya McQuoid, een rijke erfgename die als een soort frequent flyer al die White Lotus-resorts afreist – is er sprake van een nieuwe cast. De formule is dezelfde; al snel wordt duidelijk dat er een dode is gevallen, maar we weten niet wie. Vervolgens springen we een week terug, naar de scène waarin de gasten aankomen. We volgen vooral twee stellen die samen op reis zijn, en een familie die op reis is. En ook nu is er een neurotische resortmanager, die door allerlei dingen getergd wordt. Zo zijn er twee prostituees die contact proberen te zoeken met de gasten, maar daarbij op de hielen worden gezeten door die manager.

‘Zoals dat White Lotus-resort een soort franchise is met hotels over de hele wereld, zo kreeg ik – na een aantal afleveringen te hebben gezien – ook een beetje een franchise-gevoel bij de opzet van dit tweede seizoen. Het is immers ook pas een jaar geleden dat het eerste seizoen verscheen. Dit tweede deel is in een noodtempo bedacht en gedraaid. Daardoor ontkom je niet helemaal aan het gevoel dat dit seizoen qua opzet wat te veel leunt op het succes van het eerste deel.

‘Goed, het blijft waanzinnig om naar te kijken, kosten noch moeite zijn gespaard. En ik noem graag nog even actrice Aubrey Plaza, die ook in Parks and Recreation speelde, een van mijn favoriete actrices. Zij speelt hier ook weer een hele leuke rol in. Ik verwacht nog wel wat van de resterende afleveringen.’

En dan: een nieuwe Star Trek-serie, te zien op wéér een nieuw platform. Hoe zit dat?

‘Je ziet steeds vaker zogeheten prequels verschijnen van grote fantasyklassiekers, waarin een aanloop wordt genomen naar het centrale verhaal dat we van vroeger kennen. Denk aan House of the Dragon, The Rings of Power en Star Wars: Andor. Nu kan daar Star Trek: Strange New Worlds aan worden toegevoegd. Makers bereiken gemakkelijker een nieuw publiek, omdat je weinig voorkennis hoeft te hebben om aan die prequels te beginnen.

‘Wat ik erg goed vind, is het retrogevoel dat Strange New Worlds uitstraalt. We zien de jonge versie van een aantal personages, zoals Spock, die we kennen van de oorspronkelijke Star Trek-reeks uit de jaren zestig. Daarbij grijpt deze nieuwe serie terug op een manier van vertellen die we van vroeger kennen; elke aflevering vertelt één avontuur. We zien hier dus niet die langlopende verhaallijnen, populair bij streamers en te zien in Star Trek: Discovery en Star Trek: Picard. Ook de vormgeving, hoewel modern, sluit slim aan bij de oorspronkelijke vormgeving in Star Trek. We gaan terug naar de basis, zogezegd. Dat vind ik prettig.

‘Nadeel is dat Strange New Worlds op wéér een nieuwe streamingdienst staat, en wel SkyShowtime. Ik vraag me echt af of de Nederlandse markt niet al totaal overvoerd is. En dat op een moment waarop mensen denken: ik heb al drie, vier abonnementen, ik moet eens op mijn centen gaan letten met het oog op de barre winter die voor ons ligt.’