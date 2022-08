De beste series deze week: de laatste aflevering van Better Call Saul en de strijd tussen twee prequels

Bob Odenkirk speelt advocaat Jimmy McGill in Better Call Saul.

Dag Mark, welke serie mogen we niet onbesproken laten?

‘Deze week kwam de laatste aflevering uit van seizoen zes van Better Call Saul (Netflix, 13 afleveringen). Daarmee is het ook de allerlaatste aflevering, aangezien dit seizoen het slot is. ‘Saul Gone’, de titel ervan, kun je ook uitspreken als ‘It’s all gone’. Ik schreef eerder dat het lastig is om langlopende series zoals deze goed af te sluiten – verhaallijnen worden niet afgemaakt, scènes ogen geforceerd –, maar de makers van Better Call Saul is dat knap genoeg wél gelukt.

‘Ik ga natuurlijk niet verklappen wat kijkers te zien krijgen. Duidelijk is wel dat voortdurend de tweestrijd van advocaat Jimmy McGill naar voren komt: is hij definitief zijn evil alter ego Saul Goodman geworden, die naar de duistere drugswereldis overgestoken, of zit er nog een greintje Jimmy McGill in hem, de man die geloofde in het goede van de mens en niet enkel uit eigenbelang opereerde? Bereid je voor op een verrassende wending.

‘Better Call Saul is ook filmisch ontzettend sterk, blijkt maar weer. Hoewel je gewoon thuis voor de tv zit, heb je het gevoel alsof je naar een kaskraker in de bioscoop kijkt. De landschappen in New Mexico, de kleuren en de veelbetekenende close-ups: geen enkele andere serie van de laatste jaren raakt aan het filmisch niveau van Better Call Saul. Ja, een bevredigend slot, waardoor het ook niet erg is dat het nu echt klaar is.’

En dan: een vooruitblik op een ware ‘battle of the prequels’.

‘Klopt, de komende weken kunnen we twee nieuwe series verwachten die zijn gebaseerd op de twee grootste titels in fantasy. De eerste is een prequel van Game of Thrones – een van de succesvolste series ooit –, genaamd House of the Dragon (HBO Max, tien afleveringen). Twee weken later krijgen kijkers de eerste tv-serie voorgeschoteld die is gebaseerd op de The Lord of the Rings-boeken van Tolkien, die The Rings of Power (Amazon, acht afleveringen) heet.

‘The Rings of Power vormt een aanloop naar de avonturen die we kennen uit de eerdere boeken en films. Zo komt bijvoorbeeld de ring van het kwaad terug, die een belangrijke rol speelt in de Rings-films van Peter Jackson. Die andere prequel, House of the Dragon, speelt zich 172 jaar voor de geboorte van Daenerys Targaryen af. Zij is de drakenmoeder uit Game of Thrones. Haar familie, de Targaryens, zit dan nog op de troon voordat de Lannisters de boel overnemen.

‘Van beide prequels heb ik nog niets gezien, dus ook voor mij is het een verrassing welke kant de makers op zullen gaan. Zeker is dat we ons kunnen opmaken voor een strijd tussen streamingdiensten HBO Max en Amazon. Dit zijn twee immense series waar enorm veel geld en prestige mee gemoeid is. Bovendien heeft HBO Max vanwege een fusie al flink wat producties zien verdwijnen. House of the Dragon moet dan ook een knallend succes worden, wil het een vervolg krijgen. Belangrijk voordeel – en dat is het slimme van zulke prequels – is dat nieuwe kijkers zonder enige voorkennis in kunnen stappen.

‘Bij Amazon staat er nog meer op het spel. Er zit zo ongelofelijk veel geld in dit Rings-project, Amazon betaalde alleen al 250 miljoen dollar voor de rechten. Naar verluidt zou er 1 miljard dollar zijn uitgetrokken om vijf seizoenen te maken, verreweg het hoogste bedrag ooit voor een film of serie. In september, wanneer we een aantal afleveringen hebben gezien, zal duidelijk worden wie deze strijd tussen de streamers heeft gewonnen. Daar ben ik ontzettend nieuwsgierig naar.’